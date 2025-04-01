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Иванишвили лишился половины активов по версии Forbes
Иванишвили лишился половины активов по версии Forbes
Sputnik Грузия
Агентство Bloomberg оценило состояние Иванишвили в рекордные 7,8 млрд долларов 01.04.2025, Sputnik Грузия
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2025-04-01T20:08+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили лишился почти половины своего состояния и оказался 1 362 в рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes. По версии Forbes, его состояние на 2025 год оценивается в 2,7 миллиарда долларов, тогда как в 2024-м оно составляло 4,9 миллиарда. В 2024 году США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили. Впервые грузинский миллиардер появился в списке богатейших людей мира в 2006 году с состоянием 3,9 миллиарда долларов (173 место в мире). Его максимальный показатель – 143 позиция в 2008 году. Тогда его состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов. Филантроп, политик, олигарх – путь самого богатого грузина Бидзины Иванишвили >>Между тем агентство Bloomberg оценило состояние Иванишвили в рекордные 7,8 млрд долларов. Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Это политика – премьер-министр Грузии о тяжбе Иванишвили со швейцарскими банками >>Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда. Тогда же он заявил, что передает большую часть активов благотворительному фонду. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, грузия, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, bloomberg, сша, forbes
новости, в мире, грузия, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, bloomberg, сша, forbes
Иванишвили лишился половины активов по версии Forbes
20:08 01.04.2025 (обновлено: 20:58 01.04.2025)
Агентство Bloomberg оценило состояние Иванишвили в рекордные 7,8 млрд долларов
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили лишился почти половины своего состояния и оказался 1 362 в рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes.
По версии Forbes, его состояние на 2025 год оценивается в 2,7 миллиарда долларов, тогда как в 2024-м оно составляло 4,9 миллиарда.
В 2024 году США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили.
Впервые грузинский миллиардер появился в списке богатейших людей мира в 2006 году с состоянием 3,9 миллиарда долларов (173 место в мире). Его максимальный показатель – 143 позиция в 2008 году. Тогда его состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов.
Между тем агентство Bloomberg оценило состояние Иванишвили в рекордные 7,8 млрд долларов.
Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда. Тогда же он заявил, что передает большую часть активов благотворительному фонду.
Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.