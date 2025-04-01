https://sputnik-georgia.ru/20250401/prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-osnovatelyu-tbc-banka-292751952.html

Прокуратура Грузии предъявила обвинение основателю TBC банка

Прокуратура Грузии предъявила обвинение основателю TBC банка

Sputnik Грузия

Мамуке Хазарадзе грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься государственной... 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T16:42+0400

2025-04-01T16:42+0400

2025-04-01T17:17+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента Грузии лидеру оппозиционной партии "Лело для Грузии", основателю TBC банка Мамуке Хазарадзе, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие началось на основании обращения комиссии по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, которой руководит экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тея Цулукиани. По данным ведомства, несмотря на то, что Хазарадзе 22 марта вручили соответствующий документ за подписью председателя комиссии и довели информацию об обязательстве явиться на заседание 25 марта, он не явился по неуважительной причине. В прокуратуре отметили, что Хазарадзе был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной законом в случае неявки. Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат>>Следствие ведется по статье "Невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии" УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься государственной деятельностью на срок до трех лет. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с заявлением об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. По словам Хазарадзе, заседание Временной комиссии похоже на цирк и "создана она нелегитимным правительством". Что касается главы комиссии Теи Цулукиани, то ее Хазарадзе обвинил в дискредитации Грузии. На заседание 25 марта, кроме Хазарадзе, комиссия пригласила и его соратника Бадри Джапаридзе, который также отказался явиться на заседание. В связи с этим комиссия решила обратиться в прокуратуру уже позднее. Хазарадзе и Джапаридзе были приглашены на рассмотрение дела бывшего владельца автозаправочной "Магнат" Джемала Леонидзе. Как утверждает Леонидзе, его имущество было изъято во время правления "Нацдвижения", а сам он арестован. Чем занимается комиссия Временная следственная комиссия по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в 2003-2012 годы, была создана 5 февраля 2025 года и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе, по тем или иным обстоятельствам, в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мамука хазарадзе, тея цулукиани, михаил саакашвили, единое национальное движение