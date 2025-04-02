https://sputnik-georgia.ru/20250402/eto-nepriyatno---gruzinskiy-sudya-levan-murusidze-o-sanktsiyakh-velikobritanii-292771315.html

"Это неприятно" – грузинский судья Леван Мурусидзе о санкциях Великобритании

"Это неприятно" – грузинский судья Леван Мурусидзе о санкциях Великобритании

Sputnik Грузия

Это попытка контролировать судебную систему Грузии, уверен судья 02.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-02T19:18+0400

2025-04-02T19:18+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Это неприятно с точки зрения репутации, поскольку речь идет о Великобритании, но санкции не связаны с коррупцией, заявил судья Тбилисского апелляционного суда, член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, комментируя британские санкции. Великобритания ввела финансовые санкции против двух грузинских судей >>Минфин Великобритании ввел финансовые санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе: они предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании лиц, которые "причастны или были причастны к серьезной коррупции". При этом судья Тбилисского аппелляционного суда отметил, что санкции – это попытка контролировать судебную систему. "Им нужно, чтобы в Грузии судебная система контролировалась этими силами, дабы принимать те решения, которые понадобятся для их глобальной политики. Здесь нет никакой связи с коррупцией, естественно. О какой коррупции идет речь? Неожиданно за 30 лет Великобритания настолько обеспокоилась коррупцией Мурусидзе в Грузии?" – сказал судья. Грузия хочет знать причину введения Великобританией санкций – депутат "Грузинской мечты" >>По словам Левана Мурусидзе, для него этот факт не стал неожиданностью. Судья также рассказал о своих доходах.Против Мурусидзе и Чинчаладзе уже действуют ограничения на въезд в США и Литву. США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года, Литва не поясняла своего решения. Кроме того, финансовые санкции против них ввела Чехия. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан заявила, что обвинение основано на "находящейся в открытом доступе информации".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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