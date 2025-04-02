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"Это неприятно" – грузинский судья Леван Мурусидзе о санкциях Великобритании
"Это неприятно" – грузинский судья Леван Мурусидзе о санкциях Великобритании
Sputnik Грузия
Это попытка контролировать судебную систему Грузии, уверен судья 02.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-02T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Это неприятно с точки зрения репутации, поскольку речь идет о Великобритании, но санкции не связаны с коррупцией, заявил судья Тбилисского апелляционного суда, член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, комментируя британские санкции. Великобритания ввела финансовые санкции против двух грузинских судей >>Минфин Великобритании ввел финансовые санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе: они предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании лиц, которые "причастны или были причастны к серьезной коррупции". При этом судья Тбилисского аппелляционного суда отметил, что санкции – это попытка контролировать судебную систему. "Им нужно, чтобы в Грузии судебная система контролировалась этими силами, дабы принимать те решения, которые понадобятся для их глобальной политики. Здесь нет никакой связи с коррупцией, естественно. О какой коррупции идет речь? Неожиданно за 30 лет Великобритания настолько обеспокоилась коррупцией Мурусидзе в Грузии?" – сказал судья. Грузия хочет знать причину введения Великобританией санкций – депутат "Грузинской мечты" >>По словам Левана Мурусидзе, для него этот факт не стал неожиданностью. Судья также рассказал о своих доходах.Против Мурусидзе и Чинчаладзе уже действуют ограничения на въезд в США и Литву. США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года, Литва не поясняла своего решения. Кроме того, финансовые санкции против них ввела Чехия. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан заявила, что обвинение основано на "находящейся в открытом доступе информации".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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михаил чинчаладзе, келли дегнан, тбилисский апелляционный суд, великобритания, сша, литва, политика, новости, грузия
"Это неприятно" – грузинский судья Леван Мурусидзе о санкциях Великобритании
19:18 02.04.2025 (обновлено: 20:04 02.04.2025)
Это попытка контролировать судебную систему Грузии, уверен судья
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Это неприятно с точки зрения репутации, поскольку речь идет о Великобритании, но санкции не связаны с коррупцией, заявил судья Тбилисского апелляционного суда, член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, комментируя британские санкции.
Минфин Великобритании ввел финансовые санкции против грузинских судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе: они предусматривают замораживание средств и экономических ресурсов на территории Великобритании лиц, которые "причастны или были причастны к серьезной коррупции".
"В целом, с точки зрения репутации, конечно, это неприятно. Все-таки это Великобритания", – сказал Мурусидзе.
При этом судья Тбилисского аппелляционного суда отметил, что санкции – это попытка контролировать судебную систему.
"Им нужно, чтобы в Грузии судебная система контролировалась этими силами, дабы принимать те решения, которые понадобятся для их глобальной политики. Здесь нет никакой связи с коррупцией, естественно. О какой коррупции идет речь? Неожиданно за 30 лет Великобритания настолько обеспокоилась коррупцией Мурусидзе в Грузии?" – сказал судья.
По словам Левана Мурусидзе, для него этот факт не стал неожиданностью. Судья также рассказал о своих доходах.
"Это для меня не неожиданность, исходя из того, что здесь нет никакой связи с коррупцией. Здесь речь идет о том, чтобы подчинить судебную систему, чтобы решения принимались такие, какие нужны для тех политических целей, которые внешние страны хотят реализовать в Грузии. Единственное, что у меня есть – это зарплатная карта", – отметил он.
Против Мурусидзе и Чинчаладзе уже действуют ограничения на въезд в США и Литву. США ввели визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года, Литва не поясняла своего решения. Кроме того, финансовые санкции против них ввела Чехия.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан заявила, что обвинение основано на "находящейся в открытом доступе информации".