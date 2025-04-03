https://sputnik-georgia.ru/20250403/gruzinskaya-versiya-amerikanskogo-zakona-ob-inoagentakh-vstupila-v-silu-292776455.html

Грузинская версия американского закона об "иноагентах" вступила в силу

Грузинская версия американского закона об "иноагентах" вступила в силу

Sputnik Грузия

Закон "Об акте регистрации иностранных агентов" подписал президент Грузии 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T13:59+0400

2025-04-03T13:59+0400

2025-04-03T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Грузинская версия американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц, вступила в силу. Закон "Об акте регистрации иностранных агентов", принятый парламентом Грузии 1 апреля, подписал президент Грузии Михаил Кавелашили, и его обнародовали на сайте "Законодательного вестника Грузии". Согласно вступившим в силу нормам, в Грузии появилось понятие "агент иностранного принципала". Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал". Кроме того, агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала или исходя из его интересов. В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или для его интересов будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности. Президент Грузии отказался от конституционного иска об отмене закона об "иноагентах">>Термин "агент иностранного принципала" не распространяется на те новостные вещательные компании, пресс-средства или ассоциации, которые действуют на основании законодательства Грузии (основаны и зарегистрированы в Грузии), или на СМИ, которые ищут или получают рекламу, имеют подписчиков или получают другой вид дохода, если не менее 80% их владельцев, управляющих менеджеров и руководства являются гражданами Грузии. Они не будут "агентами", если не находятся во владении, не управляются или не финансируются иностранным государством или властью, иностранной организацией или физическим лицом (не гражданином Грузии), или их политика не определяется лицами, проводящими иностранные интересы. Ни одно лицо не должно действовать в качестве "агента иностранного принципала", если оно не представило в Антикоррупционное бюро подлинное и полностью заполненное регистрационное заявление и дополнительные документы. Регистрационное заявление должно содержать следующие данные: имя заявителя, бизнес-адрес иностранной организации или правительства и все другие связанные с ним бизнес-адреса на территории Грузии или в другом месте, а также все жилые адреса, при наличии таковых, статус заявителя и, в случае физического лица, гражданство. ЕСПЧ приступил к рассмотрению иска грузинских НПО против закона об "иноагентах">>В случае партнерского объединения – имя, место жительства, гражданство каждого партнера, подлинные и полные копии договоров, заключенных с соучредителями. В случае ассоциации, корпорации, организации или любого другого вида объединения лиц – имя, место жительства, гражданство управляющих менеджеров и директоров или лиц, осуществляющих их функции-обязанности, копия полного устава и все соглашения. Кроме того, нужно будет представить всеобъемлющее заявление о сущности деятельности заявителя, полный список сотрудников, работающих в организации, и определение специфики работы каждого из них, информацию о специфике деятельности или других видов активности всех таких иностранных организаций. А также необходимо представить полную финансовую отчетность о своей деятельности. Несоблюдение закона будет караться уголовно, и наказание будет в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, антикоррупционное бюро, еспч, парламент грузии