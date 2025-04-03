https://sputnik-georgia.ru/20250403/gruziya-gotova-k-vozobnovleniyu-otnosheniy-s-ssha--kaladze-292779879.html

Грузия готова к возобновлению отношений с США – Каладзе

Грузия готова к возобновлению отношений с США – Каладзе

Sputnik Грузия

Власти Грузии болеют за новую администрацию США в борьбе с "глубинным государством", заявил Каладзе 03.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-03T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Власти Грузии готовы к началу отношений с США с чистого листа и ожидают, что существующая ситуация изменится, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так Каладзе комментировал первое после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом заявление Государственного департамента. Как отметили в ответном письме ведомства изданию Globalnews, США четко обозначили шаги, которые власти Грузии могут предпринять, чтобы продемонстрировать свою готовность к улучшению отношений между двумя странами. При этом Каладзе напомнил, что власти Грузии начали говорить о "глубинном государстве" еще три года назад, когда никто не осмеливался это делать. "Я, честно говоря, ожидал, что, когда придет администрация Трампа, то скажет спасибо грузинским властям за все это. Сегодня существует данность, что Трамп борется с Deep state, это же не наша выдумка. Когда мы говорили об этом, нас высмеивали. Но когда Трамп стал президентом, весь мир узнал, что существует Deep state - теневая сила, которая правит миром", - заявил Каладзе. Сегодня, по словам Каладзе, делаются много заявлений о борьбе с "глубинным государством", однако меньше предпринимаются конкретные шаги. Власти Грузии болеют за новую администрацию США в борьбе с "глубинным государством", и, если это действительно произойдет, то последствия затронут и Грузию, уверен Каладзе. "Трамп неоднократно заявлял о своих приоритетах, таких как прекращение войны на Украине и победа над "глубинным государством". Поэтому мы будем ждать процессов", – заявил Каладзе. В то же время он отметил, что "Грузинская мечта" проводит прагматичную национальную политику, которая основана на интересах Грузии, и будет продолжать это делать в будущем. Госдеп США сделал первое заявление по Грузии после прихода Трампа >>"Для нас важнее всего не Америка и не Европа. Самое важное для нас – это наш народ и наша страна", – подчеркнул он. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуске грузино-американских отношений. Перезагрузка: Грузия откроет технохаб в США>>Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, дональд трамп, сша, usaid, грузинская мечта - демократическая грузия