https://sputnik-georgia.ru/20250404/kitay-vs-ssha-za-kem-ostanetsya-gruzinskiy-port-anakliya-292526943.html

Китай vs США: за кем останется грузинский порт Анаклия

Китай vs США: за кем останется грузинский порт Анаклия

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, эксперт по региональным вопросам Нино Скворцова анализирует, что ждет проект порта Анаклия в условиях геоэкономического... 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T10:30+0400

2025-04-04T10:30+0400

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экономика

грузинская мечта - демократическая грузия

европа

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С возвращением Дональда Трампа в Белый дом и его политикой, направленной на восстановление былого величия страны, в Грузии возникло ощущение нового потенциала в отношениях с Вашингтоном. Однако существуют несколько факторов, которые могут сыграть ключевую роль в этой динамике, и неясно, какой из них окажется решающим. Трамп активно делает громкие заявления, но на первый план выходит не столько его риторика, сколько практическая реализация предложенных инициатив. Примечателен его план по возвращению Панамского канала под полный контроль США, который начался с публикации карты с новым наименованием – "Канал Америки".В данном контексте проект глубоководного порта Анаклия вполне себе может приобрести новую интерпретацию. Напомним, что, несмотря на стремление Грузии укрепить стратегическое партнерство с США, Тбилиси принял решение передать 49% доли в проекте китайской компании, и ранее это вызвало обеспокоенность не только в Вашингтоне, но и в Брюсселе. В рядах оппозиции данное решение воспринимается как значительный провал внешней политики с долгосрочными негативными последствиями для внешнеполитической ориентации страны.Pax America Дональда ТрампаТрамп, усиливая акцент на доктрине "Америка прежде всего", нацелился на возвращение контроля над стратегическими транспортными артериями. Одним из ключевых объектов стал Панамский канал, через который проходит до 70% американских судов при транзитных сборах свыше $300 тыс. за единицу. Здесь Белый дом обозначил две задачи – во-первых, добиться льготных условий для американских кораблей, включая военные, и, во-вторых, вернуть канал под контроль США.После жестких заявлений Трампа о китайском влиянии в Панаме, гонконгская CK Hutchison Holding согласилась продать 90% акций Panama Ports Company американскому консорциуму под управлением BlackRock за $22,8 млрд. Сделка охватывает порты Бальбоа и Кристобаль по обе стороны канала и доли в 43 портах по всему миру – от Мексики и Пакистана до Нидерландов и Австралии.Ключевым элементом давления стал февральский визит госсекретаря США Марко Рубио в Панаму, после которого власти страны уведомили Китай о выходе из инициативы "Один пояс – один путь". На этом фоне сделка с BlackRock стала знаковым шагом к перспективе укрепления американского контроля над глобальной логистикой. Китайские власти назвали решение гонконгской компании "предательством" и выразили протест, потребовав пересмотра условий продажи.Окончательное соглашение будет принято 4 апреля, однако велика вероятность, что вопрос продажи портов усилит торговые войны между США и Китаем.Анаклия: зачем и почемуПроект глубоководного порта Анаклия в Грузии является амбициозной инфраструктурной инициативой, направленной на превращение страны в ключевой логистический узел между Европой и Азией. Запущенный в 2016 году, проект предусматривает строительство глубоководного порта на Черном море, который мог бы составить конкуренцию региональным портам и способствовать развитию экономики Грузии за счет активизации торговли по Срединному коридору.Проект возглавлял Консорциум по развитию Анаклия (Anaklia Development Consortium, ADC), в состав которого входили грузинские и международные инвесторы. Однако он столкнулся с многочисленными трудностями, особенно с финансовыми и внутриполитическими проблемами. В 2020 году правительство Грузии в итоге расторгло контракт с ADC, ссылаясь на неспособность обеспечить необходимое финансирование. В ответ ADC подал судебный иск на 1,5 миллиарда долларов США против правительства Грузии, утверждая, что действия властей были политически мотивированы и намеренно препятствовали реализации проекта.В июле 2024 года Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) отклонил иск консорциума. Суд постановил, что правительство Грузии действовало в рамках закона, прекратив инвестиционное соглашение из-за неспособности ADC обеспечить необходимое финансирование для проекта.США активно поддерживали проект Анаклия, рассматривая его как способ противодействия российскому влиянию в регионе и укрепления роли Грузии в глобальной торговле. Вашингтон видел в Анаклия стратегический актив, соответствующий его более широкой цели – углублению экономических связей с Грузией при одновременном снижении зависимости от портов, контролируемых Россией. США неоднократно призывали грузинское правительство продолжить реализацию проекта, предупреждая, что его отмена может сыграть на руку России и Китаю.Геополитический баланс между США и КитаемПравительство "Грузинской мечты", передав проект китайской стороне, напрямую пошло против геополитических интересов США в регионе. Однако этот вызов не попирает национальные интересы Вашингтона в жизненно важной зоне. Порт открывает Пекину возможности усиления своих позиций в Евразии через доступ к Черноморскому региону – важнейшему морскому транспортному узлу на стыке Европы и Азии, через который проходят альтернативные маршруты поставок в обход России и Ирана.Тем не менее на данный момент проект продолжает находиться в подвешенном состоянии, и все еще велика вероятность его нерентабельности. Следовательно, на фоне оптимизации политических и экономических ресурсов, непонятно, будет ли Америка тратить свою энергию на противодействие Пекину.Другое измерение – это восприятие грузино-американских отношений через призму пересмотра стратегического партнерства. Вопреки спекуляциям о возможной смене внешнеполитического курса Грузии в пользу Китая, Тбилиси рассматривает данный проект исключительно в экономическом ключе. Политически же, как это всегда подчеркивается на высшем уровне, Грузия стремится актуализировать свою субъектность в Черноморском регионе и стать ценным партнером для ЕС и США. Важно помнить, Грузия присоединилась к инициативе "Один пояс – один путь" еще в период первой администрации Трампа, когда тот не менее активно заявлял о китайской угрозе, но решение не привело к негативным последствиям для Тбилиси.В связи с этим можно утверждать, что решающим фактором в нынешней ситуации станет решение американской администрации относительно политики сдерживания Китая в разных точках мира.Панамский канал всегда входил в традиционную сферу влияния США, опирающуюся на классическую доктрину Монро об американском доминировании в западном полушарии, следовательно, усиление Пекина здесь недопустимо.Черноморский регион, в который вписывается порт Анаклия, находится вне этой зоны, что дает Вашингтону возможность подойти к вопросу более гибко, особенно если доминирование в западном полушарии будет закреплено за Америкой.Ситуация с Панамой иллюстрирует стратегический конфликт между США и Китаем за контроль над мировыми транспортными артериями. Администрация Трампа дала ясно понять, что не будет пассивно наблюдать за усилением Пекина, но вступать в открытую конфронтацию тоже не станет. Следовательно, будут использоваться рычаги давления там, где существуют жизненно важные интересы США. В случае Грузии этого можно будет избежать при условии, что Вашингтон будет в большей степени увлечен вытеснением Китая из ключевых зон интересов. В случае же необходимости сдерживания в региональных рамках США добьются большего, усилив взаимодействие с партнерами на земле. Тбилиси уже давно предлагал "перезагрузить" отношения, и, если администрация Трампа пойдет на этот шаг, то вернет себе верность грузинского правительства. С одной стороны, Вашингтон получит верного партнера, который будет сдерживать расширение влияния Китая, а с другой, у Грузии появится дополнительный порт, который повысит роль страны как транзитной территории. Все останутся довольны.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Нино Скворцова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287974592_236:0:1602:1366_100x100_80_0_0_777095d1614d8b95e267189e375ebf30.jpg

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аналитика, сша, китай, вашингтон, дональд трамп, марко рубио, грузия, экономика, грузинская мечта - демократическая грузия, европа