https://sputnik-georgia.ru/20250404/liluashvili-ofitsialno-lishilsya-polnomochiy-glavy-sluzhby-gosbezopasnosti-gruzii-292788587.html

Лилуашвили официально лишился полномочий главы Службы госбезопасности Грузии

Лилуашвили официально лишился полномочий главы Службы госбезопасности Грузии

Sputnik Грузия

Срок полномочий Григола Лилуашвили истекал в октябре 2025 года 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T12:43+0400

2025-04-04T12:43+0400

2025-04-04T12:44+0400

грузия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

григол лилуашвили

анри оханашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283475148_0:181:1920:1261_1920x0_80_0_0_92f0ae569420c354fd19937b59e35598.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии в пятницу на пленарном заседании принял к сведению отставку главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, начав процедуру утверждения нового руководителя ведомства. Об отставке Лилуашвили стало известно 2 апреля. Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, он займет должность в новом ведомстве - министерстве регионального развития, которое будет создано в Грузии. Что касается нового главы СГБ, то им станет бывший министр юстиции Анри Оханашвили. Срок полномочий Лилуашвили истекал в октябре 2025 года. Второй раз его было невозможно назначить по законодательству Грузии. Служба госбезопасности, основанная в 2015 году, представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.Кто такой Григол Лилуашвили Григолу Лилуашвили 47 лет. Он родился в Кутаиси (регион Имерети) 1 сентября 1977 года. Окончил Грузинский государственный технический университет по специальности "Международные экономические отношения", имеет степень магистра, владеет русским и английским языками. В 2006-2007 годах Лилуашвили работал преподавателем на кафедре экономики Гуманитарно-технического института Грузинского технического университета, где читал лекции по таможенному делу. Министерство регионального развития появится в Грузии>>До прихода в политику Лилуашвили занимался банковским делом и возглавлял наблюдательский совет Сartu Bank, который принадлежит основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардеру Бидзине Иванишили. С октября 2019 года Лилуашвили занимал должность главы Службы государственной безопасности Грузии, до этого был первым заместителем главы СГБ. В 2016-2017 годах он был председателем Комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии. Лилуашвили баллотировался в законодательный орган в октябре 2016 года от правящей партии "Грузинская мечта" (районы Вани и Хони).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сгб