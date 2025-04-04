https://sputnik-georgia.ru/20250404/molochnyy-skandal---soplis-nobati-prekratilo-sotrudnichestvo-s-azerbaydzhanskim-postavschikom-292788346.html

Молочный скандал - "Соплис нобати" прекратило сотрудничество с азербайджанским поставщиком

Молочный скандал - "Соплис нобати" прекратило сотрудничество с азербайджанским поставщиком

Sputnik Грузия

В молоке обнаружили афлатоксин M1, который образуется из плесневых грибов 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T12:52+0400

2025-04-04T12:52+0400

2025-04-04T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Компания "Соплис нобати" после обнаружения в продукции токсичных веществ изъяло из продажи партию молока, произведенного в Азербайджане, прекратило сотрудничество с азербайджанским партнером до выяснения всех технических деталей, говорится в заявлении на сайте компании. Национальное агентство продовольствия Грущии обнаружило опасный для человека афлатоксин M1 в молоке, выпускаемом компанией "Вим-Билль-Дан Грузия" под маркой "Соплис нобати". Агентство проверило пять образцов молока продаваемого в тетрапаках этой торговой марки, которые были произведены в Азербайджане, в том числе и предназначенное для детей. Повышенное содержание афлатоксина M1 было обнаружено во всех пяти образцах. "Для нас, в PepsiCo, нет ничего более важного и приоритетного, чем обеспечение наших клиентов безопасными и качественными продуктами. Именно поэтому мы не можем оставить без заявления полученный сегодня приказ от Национального агентства продовольствия, согласно которому мы изымаем из продаж небольшую партию молока, произведенного нашими партнерами в Азербайджане", - говорится в заявлении. Что мы едим: в молоке нашли опасный токсин в Грузии>>В компании отметили, что данный продукт не представлял угрозы для потребителя, однако, согласно постановлению агентства, есть предположение, что он может не соответствовать некоторым местным требованиям. В целях максимальной безопасности эта партия молока будет полностью изъята из продажи в ближайшие часы, заверили в компании. В компании подчеркнули, что данная регуляция распространяется только на небольшое количество ультрапастеризованного молока, произведенного в Азербайджане, и никоим образом не влияет на продукцию, произведенную на грузинском предприятии "Соплис нобати". "Наша продукция отвечает всем требованиям качества и безопасности пищевых продуктов и полностью адаптирована к строгим международным стандартам. Мы приносим извинения за недоразумение и обещаем провести эффективное и тщательное расследование", - говорится в заявлении. Национальное агентство продовольствия призвало жителей не употреблять молоко этой компании, партия которого произведена 2, 4, 9, 10 и 12 февраля. Афлатоксин образуется из плесневых грибов. Корм, загрязненный афлатоксином B1, попадает в организм животного, откуда переходит в молоко и превращается в афлатоксин M1, что создает угрозу здоровью человека. Он может оказывать иммунодепрессивное, мутагенное, тератогенное и канцерогенное действие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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