https://sputnik-georgia.ru/20250404/mozhet-li-obnaruzhennyy-v-moloke-toksin-vyzvat-otravlenie-otvet-eksperta-292794677.html

Может ли обнаруженный в молоке токсин вызвать отравление? Ответ эксперта

Может ли обнаруженный в молоке токсин вызвать отравление? Ответ эксперта

Sputnik Грузия

По словам эксперта, в разных странах существуют разные нормы содержания афлатоксинов 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T22:16+0400

2025-04-04T22:16+0400

2025-04-04T22:16+0400

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молоко

что мы едим?

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Количество афлатоксина M1, обнаруженных в образцах молока от компании "Соплис нобати", не может вызвать острое отравление, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе. Национальное агентство продовольствия обнаружило опасный для человека афлатоксин M1 в молоке, выпускаемом компанией "Вим-Билль-Дан Грузия" под маркой "Соплис нобати". Агентство проверило пять образцов молока продаваемого в тетрапаках этой торговой марки, которые были произведены в Азербайджане, в том числе и предназначенное для детей. Повышенное содержание афлатоксина M1 было обнаружено во всех пяти образцах. Как разъяснил Имнадзе, в разных странах существуют разные нормы содержания афлатоксинов. А Грузия руководствуется европейскими нормами, которые в 10 раз строже американских, подчеркнул он. Заявление об этом Имнадзе на сделал на встрече, которую глава Минздрава Михаил Сарджаладзе провел с токсикологами и экспертами. На встрече было отмечено, что Национальное агентство продовольствия ежедневно тестирует сотни продуктов различных наименований, чтобы гарантировать, что населению доступны только безвредные продукты. Молочный скандал – "Соплис нобати" прекратило сотрудничество с азербайджанским поставщиком >>Национальное агентство продовольствия призвало жителей не употреблять молоко этой компании, партия которого произведена 2, 4, 9, 10 и 12 февраля. Кроме того, компания изъяло из продажи партию произведенного в Азербайджане молока и прекратило сотрудничество с азербайджанским партнером до выяснения всех технических деталей. Афлатоксин образуется из плесневых грибов. Корм, загрязненный афлатоксином B1, попадает в организм животного, откуда переходит в молоко и превращается в афлатоксин M1, что создает угрозу здоровью человека. Он может оказывать иммунодепрессивное, мутагенное, тератогенное и канцерогенное действие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, азербайджан, национальный центр по контролю заболеваний, молоко, что мы едим?