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Сигнальное оружие в Грузии не будут продавать свободно в магазинах
Сигнальное оружие в Грузии не будут продавать свободно в магазинах
Sputnik Грузия
Все владельцы сигнального оружия будут обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T18:48+0400
2025-04-04T18:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в окончательном чтении поправки в закон "Об оружии", согласно которым сигнальное оружие приравняли к огнестрельному, и оно будет продаваться только при наличии специального разрешения в лицензионных магазинах. Также разрешение понадобится и для транзита подобного оружия, приобретения его иностранцами, перевозку и пересылку. Кроме того, все владельцы сигнального оружия будут обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей. Обстрел парламента Грузии пиротехникой – глава парламента ждет реакции посольств >>Правительство Грузии определит виды сигнального оружия, которые можно будет продавать в стране, ввозить и хранить. Согласно тем же поправкам, парламент Грузии продлил срок для обустройства оружейных магазинов с целью получения лицензии с 1 июня 2025 года до 1 января 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, парламент грузии
грузия, новости, общество, парламент грузии
Сигнальное оружие в Грузии не будут продавать свободно в магазинах
18:48 04.04.2025 (обновлено: 19:02 04.04.2025)
Все владельцы сигнального оружия будут обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в окончательном чтении поправки в закон "Об оружии", согласно которым сигнальное оружие приравняли к огнестрельному, и оно будет продаваться только при наличии специального разрешения в лицензионных магазинах.
Также разрешение понадобится и для транзита подобного оружия, приобретения его иностранцами, перевозку и пересылку.
Кроме того, все владельцы сигнального оружия будут обязаны его зарегистрировать по правилам охотничьих ружей.
Правительство Грузии определит виды сигнального оружия, которые можно будет продавать в стране, ввозить и хранить.
Согласно тем же поправкам, парламент Грузии продлил срок для обустройства оружейных магазинов с целью получения лицензии с 1 июня 2025 года до 1 января 2026 года.