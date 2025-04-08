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Что мы едим - Агентство Грузии призывает не покупать продукты в сомнительных местах
Что мы едим - Агентство Грузии призывает не покупать продукты в сомнительных местах
Sputnik Грузия
Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T21:58+0400
2025-04-08T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии призывает население не приобретать яйца и мясную продукцию в магазинах, где не соблюдаются санитарные нормы и условия продажи, говорится в распространенном сообщении. Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания, пользующиеся спросом. При покупке мяса покупателям советуют обратить внимание на условия хранения и размещения - мясо следует хранить в чистом, закрытом холодильнике, поддерживая соответствующий температурный режим - от 2 до 6 градусов, а срок годности не должен превышать 48 часов. Что мы едим? Жителям Грузии напомнили, какое мясо не следует покупать >>На этикетке продаваемого мяса должно быть указано название страны, где расположена бойня, номер признания или условного признания бойни, на которой было забито животное, дата и время приготовления мяса. Если мясо получено от животного, родившегося и выращенного в Грузии, на этикетке должен быть указан идентификационный номер животного; В том случае, если мясо импортное, на этикетке должно быть указано название страны-импортера. Мясо разного происхождения - говядину, баранину, свинину, козлятину следует хранить в холодильнике отдельно. Также мясо, импортируемое из разных стран, следует размещать отдельно. Этикетка должна быть размещена на видном месте на холодильнике, в котором хранится мясо. Что мы едим: на объектах питания и в магазинах в Грузии выявлены нарушения >>При покупке яиц также нужно обратить внимание на условия хранения и продажи, срок годности, а также на этикетку, на которой должна быть указана информация о стране происхождения и дате производства яйца. "Риск заболевания человека через мясо и другие продукты животного происхождения (молоко, сыр, рыба, яйца и т. д.), забитые без ветеринарного контроля, довольно высок", - отмечено в сообщении. При обнаружении каких-нибудь нарушений представители агентства просят обращаться по номеру "горячей линии" ведомства – 15-01.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
Что мы едим - Агентство Грузии призывает не покупать продукты в сомнительных местах
Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии призывает население не приобретать яйца и мясную продукцию в магазинах, где не соблюдаются санитарные нормы и условия продажи, говорится в распространенном сообщении.
Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания, пользующиеся спросом.
При покупке мяса покупателям советуют обратить внимание на условия хранения и размещения - мясо следует хранить в чистом, закрытом холодильнике, поддерживая соответствующий температурный режим - от 2 до 6 градусов, а срок годности не должен превышать 48 часов.
На этикетке продаваемого мяса должно быть указано название страны, где расположена бойня, номер признания или условного признания бойни, на которой было забито животное, дата и время приготовления мяса.
Если мясо получено от животного, родившегося и выращенного в Грузии, на этикетке должен быть указан идентификационный номер животного;
В том случае, если мясо импортное, на этикетке должно быть указано название страны-импортера.
Мясо разного происхождения - говядину, баранину, свинину, козлятину следует хранить в холодильнике отдельно. Также мясо, импортируемое из разных стран, следует размещать отдельно. Этикетка должна быть размещена на видном месте на холодильнике, в котором хранится мясо.
При покупке яиц также нужно обратить внимание на условия хранения и продажи, срок годности, а также на этикетку, на которой должна быть указана информация о стране происхождения и дате производства яйца.
"Риск заболевания человека через мясо и другие продукты животного происхождения (молоко, сыр, рыба, яйца и т. д.), забитые без ветеринарного контроля, довольно высок", - отмечено в сообщении.
При обнаружении каких-нибудь нарушений представители агентства просят обращаться по номеру "горячей линии" ведомства – 15-01.