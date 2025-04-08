https://sputnik-georgia.ru/20250408/chto-my-edim---agentstvo-gruzii-prizyvaet-ne-pokupat-produkty-v-somnitelnykh-mestakh-292831142.html

Что мы едим - Агентство Грузии призывает не покупать продукты в сомнительных местах

Что мы едим - Агентство Грузии призывает не покупать продукты в сомнительных местах

Sputnik Грузия

Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания 08.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-08T21:58+0400

2025-04-08T21:58+0400

2025-04-08T21:58+0400

грузия

новости

общество

что мы едим?

национальное агентство продовольствия грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1c/250470002_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_89986eb5baba3d151b5241d90e31e267.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии призывает население не приобретать яйца и мясную продукцию в магазинах, где не соблюдаются санитарные нормы и условия продажи, говорится в распространенном сообщении. Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания, пользующиеся спросом. При покупке мяса покупателям советуют обратить внимание на условия хранения и размещения - мясо следует хранить в чистом, закрытом холодильнике, поддерживая соответствующий температурный режим - от 2 до 6 градусов, а срок годности не должен превышать 48 часов. Что мы едим? Жителям Грузии напомнили, какое мясо не следует покупать >>На этикетке продаваемого мяса должно быть указано название страны, где расположена бойня, номер признания или условного признания бойни, на которой было забито животное, дата и время приготовления мяса. Если мясо получено от животного, родившегося и выращенного в Грузии, на этикетке должен быть указан идентификационный номер животного; В том случае, если мясо импортное, на этикетке должно быть указано название страны-импортера. Мясо разного происхождения - говядину, баранину, свинину, козлятину следует хранить в холодильнике отдельно. Также мясо, импортируемое из разных стран, следует размещать отдельно. Этикетка должна быть размещена на видном месте на холодильнике, в котором хранится мясо. Что мы едим: на объектах питания и в магазинах в Грузии выявлены нарушения >>При покупке яиц также нужно обратить внимание на условия хранения и продажи, срок годности, а также на этикетку, на которой должна быть указана информация о стране происхождения и дате производства яйца. "Риск заболевания человека через мясо и другие продукты животного происхождения (молоко, сыр, рыба, яйца и т. д.), забитые без ветеринарного контроля, довольно высок", - отмечено в сообщении. При обнаружении каких-нибудь нарушений представители агентства просят обращаться по номеру "горячей линии" ведомства – 15-01.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии