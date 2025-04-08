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https://sputnik-georgia.ru/20250408/chto-my-edim---agentstvo-gruzii-prizyvaet-ne-pokupat-produkty-v-somnitelnykh-mestakh-292831142.html
Что мы едим - Агентство Грузии призывает не покупать продукты в сомнительных местах
Что мы едим - Агентство Грузии призывает не покупать продукты в сомнительных местах
Sputnik Грузия
Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания 08.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-08T21:58+0400
2025-04-08T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии призывает население не приобретать яйца и мясную продукцию в магазинах, где не соблюдаются санитарные нормы и условия продажи, говорится в распространенном сообщении. Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания, пользующиеся спросом. При покупке мяса покупателям советуют обратить внимание на условия хранения и размещения - мясо следует хранить в чистом, закрытом холодильнике, поддерживая соответствующий температурный режим - от 2 до 6 градусов, а срок годности не должен превышать 48 часов. Что мы едим? Жителям Грузии напомнили, какое мясо не следует покупать &gt;&gt;На этикетке продаваемого мяса должно быть указано название страны, где расположена бойня, номер признания или условного признания бойни, на которой было забито животное, дата и время приготовления мяса. Если мясо получено от животного, родившегося и выращенного в Грузии, на этикетке должен быть указан идентификационный номер животного; В том случае, если мясо импортное, на этикетке должно быть указано название страны-импортера. Мясо разного происхождения - говядину, баранину, свинину, козлятину следует хранить в холодильнике отдельно. Также мясо, импортируемое из разных стран, следует размещать отдельно. Этикетка должна быть размещена на видном месте на холодильнике, в котором хранится мясо. Что мы едим: на объектах питания и в магазинах в Грузии выявлены нарушения &gt;&gt;При покупке яиц также нужно обратить внимание на условия хранения и продажи, срок годности, а также на этикетку, на которой должна быть указана информация о стране происхождения и дате производства яйца. "Риск заболевания человека через мясо и другие продукты животного происхождения (молоко, сыр, рыба, яйца и т. д.), забитые без ветеринарного контроля, довольно высок", - отмечено в сообщении. При обнаружении каких-нибудь нарушений представители агентства просят обращаться по номеру "горячей линии" ведомства – 15-01.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии

Что мы едим - Агентство Грузии призывает не покупать продукты в сомнительных местах

21:58 08.04.2025
© Sputnik / STRINGERТорговля на рынке. Новогодний базар
Торговля на рынке. Новогодний базар - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2025
© Sputnik / STRINGER
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Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии призывает население не приобретать яйца и мясную продукцию в магазинах, где не соблюдаются санитарные нормы и условия продажи, говорится в распространенном сообщении.
Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания, пользующиеся спросом.
При покупке мяса покупателям советуют обратить внимание на условия хранения и размещения - мясо следует хранить в чистом, закрытом холодильнике, поддерживая соответствующий температурный режим - от 2 до 6 градусов, а срок годности не должен превышать 48 часов.
Что мы едим? Жителям Грузии напомнили, какое мясо не следует покупать >>
На этикетке продаваемого мяса должно быть указано название страны, где расположена бойня, номер признания или условного признания бойни, на которой было забито животное, дата и время приготовления мяса.
Если мясо получено от животного, родившегося и выращенного в Грузии, на этикетке должен быть указан идентификационный номер животного;
В том случае, если мясо импортное, на этикетке должно быть указано название страны-импортера.
Мясо разного происхождения - говядину, баранину, свинину, козлятину следует хранить в холодильнике отдельно. Также мясо, импортируемое из разных стран, следует размещать отдельно. Этикетка должна быть размещена на видном месте на холодильнике, в котором хранится мясо.
Что мы едим: на объектах питания и в магазинах в Грузии выявлены нарушения >>
При покупке яиц также нужно обратить внимание на условия хранения и продажи, срок годности, а также на этикетку, на которой должна быть указана информация о стране происхождения и дате производства яйца.
"Риск заболевания человека через мясо и другие продукты животного происхождения (молоко, сыр, рыба, яйца и т. д.), забитые без ветеринарного контроля, довольно высок", - отмечено в сообщении.
При обнаружении каких-нибудь нарушений представители агентства просят обращаться по номеру "горячей линии" ведомства – 15-01.
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