https://sputnik-georgia.ru/20250408/pust-ne-pugayut-nas-etimi-sanktsiyami--v-gruzinskoy-mechte-otvetili-evrokomissaru-292830765.html

Пусть не пугают нас этими санкциями – в "Грузинской мечте" ответили еврокомиссару

Пусть не пугают нас этими санкциями – в "Грузинской мечте" ответили еврокомиссару

Sputnik Грузия

Каллас направила членам Европарламента письмо, в котором отметила, что Европейский союз работает над введением санкций в отношении лиц, ответственных за... 08.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-08T21:26+0400

2025-04-08T21:26+0400

2025-04-08T21:26+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузинская власть защищает интересы своей страны и запугивать ее санкциями, как это делает верховный представитель ЕС Кая Каллас, не имеет смысла, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе журналистам. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас направила членам Европарламента письмо, в котором отметила, что Европейский союз работает над введением санкций в отношении лиц, ответственных за насилие в отношении мирных протестующих. По ее словам, пока не удалось достичь соглашения между всеми государствами-членами, обсуждения продолжаются. Как отметил мэр Тбилиси, такие чиновники, как Кая Каллас находятся в меньшинстве, как и радикалы в лице т. н. "политических партий". "Всем придется с этим смириться. Большинство нашей страны поддержало "Грузинскую мечту" о демократической Грузии", – отметил Каладзе. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили власти в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Власти обвинили участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Еврокомиссия финансировала политически активные НПО – депутат о скандале с грантами>>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, бидзина иванишвили, европарламент, еврокомиссия, сша, украина