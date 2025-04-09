Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250409/skandal-s-zasedaniyami-komissii-parlamenta-gruzii-oppozitsionery-ponesut-nakazanie-292834288.html
Скандал с заседаниями комиссии парламента Грузии: оппозиционеры понесут наказание
Скандал с заседаниями комиссии парламента Грузии: оппозиционеры понесут наказание
Sputnik Грузия
Комиссия обратится в прокуратуру с требованием отреагировать на неявку на заседание 8 апреля лидеров оппозиционных партий 09.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-09T10:52+0400
2025-04-09T10:52+0400
политика
грузия
новости
ираклий окруашвили
михаил саакашвили
ника гварамия
единое национальное движение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0d/251448487_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_54585f508877003c7af6fa4b5c56c6ed.jpg
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Трем оппозиционерам грозит уголовный срок за неявку на заседание следственной комиссии парламента Грузии 8 апреля, в тоже время экс-министру обороны, оппозиционеру Ираклию Окруашвили уже назначен залог 20 тысяч лари за это деяние. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной. Восьмого апреля Тбилисский городской суд избрал залог Окруашвили, которому уже предъявили обвинение в невыполнении требования парламентской комиссии за неявку на заседание, проходящее на прошлой неделе. Ранее аналогичное обвинение было предъявлены лидерам партии "Лело для Грузии" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Они находятся на свободе, так как суд избрал им качестве меры пресечения залог в размере 50 тысяч лари каждому. Все выше перечисленным оппозиционерам грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. Кто интересует комиссию Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе являются основателями крупнейшего банка Грузии TBC Bank и возглавляли свой банк вплоть до 2019 года. Гварамия до создания партии "Ахали" в 2024 году занимал должности генерального директора телекомпаний "Рустави 2" и "Мтавари архи", а при правлении Саакашвили успел побыть заместителем Генпрокурора Грузии, министром образования, а позже и министром юстиции. Джапаридзе, то он был членом "Нацдвижения" с 2012 по 2015 год и исполнительным секретарем партии. В 2015 году он покинул "Нацдвижение" и основал партию "Новый политический центр – Гирчи", а в 2018 году баллотировался от партии в президенты Грузии. В 2020 году после партийного раскола основал свою партию – "Гирчи – больше свободы". Страсти по парламентской комиссии в Грузии, бойкот или преступление &gt;&gt;В данный момент партии "Ахали" и "Гирчи – больше свободы" объединены в "Коалицию за перемены", которая заняла второе место на последних парламентских выборах в октябре 2024 года. Ираклий Окруашвили был одним из ближайших соратников основателя "Единого национального движения" Михаила Саакашвили. В разные периоды его правления он был уполномоченным президента в районе Шида Картли, Генеральным прокурором Грузии, министром внутренних дел, министром обороны и министром экономики . В сентябре 2007 года Окруашвили объявил о создании оппозиционной партии и выступил в телеэфире с обвинениями в адрес руководства страны. Спустя два дня он был арестован по обвинению в коррупции, признался в преступлении и вышел под залог в 10 миллионов лари. Он покинул страну и заявил, что все его признания были сделаны под давлением. После смены власти суд оправдал Окруашвили. Он остается в оппозиции. Что касается Гиви Таргамадзе, то при власти Саакашвили и после смены власти он был одним из спикеров "Нацдвижения" и депутатом парламента Грузии. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили будет расширен &gt;&gt;Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство-национальное движения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0d/251448487_127:0:1262:851_1920x0_80_0_0_5104a60fb890c8b53ed3dc7dad7ff67a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, ираклий окруашвили, михаил саакашвили, ника гварамия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, ираклий окруашвили, михаил саакашвили, ника гварамия, единое национальное движение

Скандал с заседаниями комиссии парламента Грузии: оппозиционеры понесут наказание

10:52 09.04.2025
© Sputnik / Vladimir UmikashviliИраклий Окруашвили. Акция в поддержку лидера ЕНД Ники Мелия у Тбилисского суда 13 апреля 2021 года
Ираклий Окруашвили. Акция в поддержку лидера ЕНД Ники Мелия у Тбилисского суда 13 апреля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться
Комиссия обратится в прокуратуру с требованием отреагировать на неявку на заседание 8 апреля лидеров оппозиционных партий
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Трем оппозиционерам грозит уголовный срок за неявку на заседание следственной комиссии парламента Грузии 8 апреля, в тоже время экс-министру обороны, оппозиционеру Ираклию Окруашвили уже назначен залог 20 тысяч лари за это деяние.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.
Как заявила председатель следственной комиссии Тея Цулукиани, комиссия обратится в прокуратуру с требованием отреагировать на неявку на заседание 8 апреля лидера оппозиционной партии "Ахали" Ники Гварамия, лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе и члена "Единого национального движения" Гиви Таргамадзе.
Восьмого апреля Тбилисский городской суд избрал залог Окруашвили, которому уже предъявили обвинение в невыполнении требования парламентской комиссии за неявку на заседание, проходящее на прошлой неделе.
Ранее аналогичное обвинение было предъявлены лидерам партии "Лело для Грузии" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Они находятся на свободе, так как суд избрал им качестве меры пресечения залог в размере 50 тысяч лари каждому.
Все выше перечисленным оппозиционерам грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года.

Кто интересует комиссию

Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе являются основателями крупнейшего банка Грузии TBC Bank и возглавляли свой банк вплоть до 2019 года.
Гварамия до создания партии "Ахали" в 2024 году занимал должности генерального директора телекомпаний "Рустави 2" и "Мтавари архи", а при правлении Саакашвили успел побыть заместителем Генпрокурора Грузии, министром образования, а позже и министром юстиции.
Джапаридзе, то он был членом "Нацдвижения" с 2012 по 2015 год и исполнительным секретарем партии. В 2015 году он покинул "Нацдвижение" и основал партию "Новый политический центр – Гирчи", а в 2018 году баллотировался от партии в президенты Грузии. В 2020 году после партийного раскола основал свою партию – "Гирчи – больше свободы".
Страсти по парламентской комиссии в Грузии, бойкот или преступление >>
В данный момент партии "Ахали" и "Гирчи – больше свободы" объединены в "Коалицию за перемены", которая заняла второе место на последних парламентских выборах в октябре 2024 года.
Ираклий Окруашвили был одним из ближайших соратников основателя "Единого национального движения" Михаила Саакашвили. В разные периоды его правления он был уполномоченным президента в районе Шида Картли, Генеральным прокурором Грузии, министром внутренних дел, министром обороны и министром экономики .
В сентябре 2007 года Окруашвили объявил о создании оппозиционной партии и выступил в телеэфире с обвинениями в адрес руководства страны. Спустя два дня он был арестован по обвинению в коррупции, признался в преступлении и вышел под залог в 10 миллионов лари. Он покинул страну и заявил, что все его признания были сделаны под давлением. После смены власти суд оправдал Окруашвили. Он остается в оппозиции.
Что касается Гиви Таргамадзе, то при власти Саакашвили и после смены власти он был одним из спикеров "Нацдвижения" и депутатом парламента Грузии.

Полномочия комиссии

Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили будет расширен >>
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство-национальное движения".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0