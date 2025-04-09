https://sputnik-georgia.ru/20250409/skandal-s-zasedaniyami-komissii-parlamenta-gruzii-oppozitsionery-ponesut-nakazanie-292834288.html

Скандал с заседаниями комиссии парламента Грузии: оппозиционеры понесут наказание

Скандал с заседаниями комиссии парламента Грузии: оппозиционеры понесут наказание

Sputnik Грузия

Комиссия обратится в прокуратуру с требованием отреагировать на неявку на заседание 8 апреля лидеров оппозиционных партий 09.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-09T10:52+0400

2025-04-09T10:52+0400

2025-04-09T10:52+0400

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ираклий окруашвили

михаил саакашвили

ника гварамия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Трем оппозиционерам грозит уголовный срок за неявку на заседание следственной комиссии парламента Грузии 8 апреля, в тоже время экс-министру обороны, оппозиционеру Ираклию Окруашвили уже назначен залог 20 тысяч лари за это деяние. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной. Восьмого апреля Тбилисский городской суд избрал залог Окруашвили, которому уже предъявили обвинение в невыполнении требования парламентской комиссии за неявку на заседание, проходящее на прошлой неделе. Ранее аналогичное обвинение было предъявлены лидерам партии "Лело для Грузии" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Они находятся на свободе, так как суд избрал им качестве меры пресечения залог в размере 50 тысяч лари каждому. Все выше перечисленным оппозиционерам грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. Кто интересует комиссию Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе являются основателями крупнейшего банка Грузии TBC Bank и возглавляли свой банк вплоть до 2019 года. Гварамия до создания партии "Ахали" в 2024 году занимал должности генерального директора телекомпаний "Рустави 2" и "Мтавари архи", а при правлении Саакашвили успел побыть заместителем Генпрокурора Грузии, министром образования, а позже и министром юстиции. Джапаридзе, то он был членом "Нацдвижения" с 2012 по 2015 год и исполнительным секретарем партии. В 2015 году он покинул "Нацдвижение" и основал партию "Новый политический центр – Гирчи", а в 2018 году баллотировался от партии в президенты Грузии. В 2020 году после партийного раскола основал свою партию – "Гирчи – больше свободы". Страсти по парламентской комиссии в Грузии, бойкот или преступление >>В данный момент партии "Ахали" и "Гирчи – больше свободы" объединены в "Коалицию за перемены", которая заняла второе место на последних парламентских выборах в октябре 2024 года. Ираклий Окруашвили был одним из ближайших соратников основателя "Единого национального движения" Михаила Саакашвили. В разные периоды его правления он был уполномоченным президента в районе Шида Картли, Генеральным прокурором Грузии, министром внутренних дел, министром обороны и министром экономики . В сентябре 2007 года Окруашвили объявил о создании оппозиционной партии и выступил в телеэфире с обвинениями в адрес руководства страны. Спустя два дня он был арестован по обвинению в коррупции, признался в преступлении и вышел под залог в 10 миллионов лари. Он покинул страну и заявил, что все его признания были сделаны под давлением. После смены власти суд оправдал Окруашвили. Он остается в оппозиции. Что касается Гиви Таргамадзе, то при власти Саакашвили и после смены власти он был одним из спикеров "Нацдвижения" и депутатом парламента Грузии. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили будет расширен >>Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже заявили, что отчет может стать причиной признания неконституционными ряда ведущих оппозиционных партий страны, в том числе "Единство-национальное движения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий окруашвили, михаил саакашвили, ника гварамия, единое национальное движение