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Спасибо, Азербайджан! В Грузии оценили слова Алиева

Спасибо, Азербайджан! В Грузии оценили слова Алиева

Sputnik Грузия

По мнению президента Азербайджана, отношение Европейской комиссии к внутренним процессам в Грузии совершенно неприемлемо 10.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-10T13:58+0400

2025-04-10T13:58+0400

2025-04-10T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Азербайджан поддерживает Грузию в самые трудные моменты, а заявление президента Ильхама Алиева является еще одним подтверждением того, что мир адекватно воспринимает происходящие в стране процессы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе. Отношение Европейской комиссии к внутренним процессам в Грузии совершенно неприемлемо, это поведение колонизаторов, заявил Алиев на форуме "Лицом к новому мировому порядку", проходящем в Баку. Азербайджан поддерживает Грузию, а внутренние дела Грузии должен решать грузинский народ, а не бюрократы из Брюсселя, отметил Алиев. "В первую очередь мы должны поблагодарить Азербайджан и азербайджанский народ за то, что они поддерживают Грузию даже в самые трудные моменты… В очередной раз заявление господина Алиева является подтверждением того, что мир адекватно воспринимает процессы, которые происходят в Грузии", – заявил Самхарадзе. Пусть не пугают нас этими санкциями – в "Грузинской мечте" ответили еврокомиссару>>По словам депутата, миру хорошо известно, что ЕС несправедливо относится к Грузии. Соответственно, как отметил депутат, таким несправедливым подходом они пытаются оказать давление на грузинские власти и грузинский народ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее направила членам Европарламента письмо, в котором отметила, что ЕС работает над введением санкций в отношении лиц, ответственных за насилие в отношении мирных протестующих. По ее словам, пока не удалось достичь соглашения между всеми государствами-членами, обсуждения продолжаются. В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили власти в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, азербайджан, сша, украина, бидзина иванишвили, ильхам алиев, европарламент