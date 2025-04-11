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Грузия и ЕС нуждаются в друг друге – глава МИД

Грузия и ЕС нуждаются в друг друге – глава МИД

Sputnik Грузия

Мы видим несправедливый подход со стороны Евросоюза к Грузии, заявила министр 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T15:51+0400

2025-04-11T15:51+0400

2025-04-11T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузия так же нуждается в Европейском союзе, как и Евросоюз нуждается в Грузии, особенно тогда, когда речь касается связанности со странами Центральной Азии, заявила журналистам министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. По ее словам, когда Европа говорит о взаимосвязанности с Центральной Азией, невозможно пропустить из этого диалога отношения с Грузией, и чтобы Грузия не была частью всего этого. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ >>С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. ]Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мака бочоришвили, пасе, украина, сша, молдова, грузия - евросоюз