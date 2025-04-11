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Грузия и ЕС нуждаются в друг друге – глава МИД
Грузия и ЕС нуждаются в друг друге – глава МИД
Sputnik Грузия
Мы видим несправедливый подход со стороны Евросоюза к Грузии, заявила министр 11.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-11T15:51+0400
2025-04-11T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузия так же нуждается в Европейском союзе, как и Евросоюз нуждается в Грузии, особенно тогда, когда речь касается связанности со странами Центральной Азии, заявила журналистам министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. По ее словам, когда Европа говорит о взаимосвязанности с Центральной Азией, невозможно пропустить из этого диалога отношения с Грузией, и чтобы Грузия не была частью всего этого. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ &gt;&gt;С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. ]Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию &gt;&gt;США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, мака бочоришвили, пасе, украина, сша, молдова, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, мака бочоришвили, пасе, украина, сша, молдова, грузия - евросоюз

Грузия и ЕС нуждаются в друг друге – глава МИД

15:51 11.04.2025 (обновлено: 16:33 11.04.2025)
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом
Министр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом - Sputnik Грузия, 1920, 11.04.2025
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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Мы видим несправедливый подход со стороны Евросоюза к Грузии, заявила министр
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузия так же нуждается в Европейском союзе, как и Евросоюз нуждается в Грузии, особенно тогда, когда речь касается связанности со странами Центральной Азии, заявила журналистам министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС.

"Мы видим несправедливый подход со стороны Евросоюза к Грузии, хотя Грузия и Евросоюз нужны друг другу. Грузия так же нуждается в Европейском союзе, как и Европейский союз нуждается в Грузии, особенно когда речь идет о связанности и отношениях со странами Центральной Азии", – заявила Бочоришвили.

По ее словам, когда Европа говорит о взаимосвязанности с Центральной Азией, невозможно пропустить из этого диалога отношения с Грузией, и чтобы Грузия не была частью всего этого.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ >>
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. ]
Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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