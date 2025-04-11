https://sputnik-georgia.ru/20250411/premer-vstuplenie-v-es--glavnyy-prioritet-gruzii-292872216.html

Премьер: вступление в ЕС – главный приоритет Грузии

Премьер: вступление в ЕС – главный приоритет Грузии

Sputnik Грузия

Для развития важнее всего мир и правильные отношения между странами, заявил премьер 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T22:09+0400

2025-04-11T22:09+0400

2025-04-11T23:14+0400

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пасе

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Вступление в Европейский союз является главным приоритетом Грузии, несмотря на существующие вызовы, власти страны надеются, что процесс интеграции будет происходить более интенсивно после восстановления мира в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Соответствующее заявление глава правительства сделал, выступая на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума в Турции. Кобахидзе принимает участие в мероприятии вместе с министром иностранных дел Макой Бочоришвили. По его словам, для развития важнее всего мир и правильные отношения между странами. Именно поэтому, подчеркнул Кобахидзе, акцент должен быть сделан на укреплении мира в регионе. "Хочу сказать, что в будущем мы продолжим реализовывать наше мирное видение и сделаем акцент на развитии страны, особенно экономическом, что еще больше укрепит наши возможности в сфере связанности и улучшит экономическое положение. Мир и процветание – вот на чем мы все должны сосредоточиться", – добавил он. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. Это несправедливо – глава МИД Грузии отреагировала на резолюцию ПАСЕ >>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, пасе, грузия - евросоюз