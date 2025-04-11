https://sputnik-georgia.ru/20250411/vazhno-razvivat-svyazi-cherez-chernoe-more--glava-mid-gruzii-292864817.html

Важно развивать связи через Черное море – глава МИД Грузии

Важно развивать связи через Черное море – глава МИД Грузии

Sputnik Грузия

Черное море имеет первостепенное значение для Грузии, отметила министр 11.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-11T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Грузии важно развивать связи через Черное море, которое является связующим звеном с Евросоюзом, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на панельной дискуссии в ходе Дельфийского экономического форума. Международная конференция "Дельфийский экономический форум" прошла в Греции 9-10 апреля. Форум является важной площадкой, на которой мировые лидеры, политики и эксперты обсуждают глобальные вопросы, посвященные экономике, политике и безопасности. Среди вопросов, связанных с Черным морем, конечно, в первую очередь – безопасность, отметила она. В своем выступлении министр рассказала о стратегическом значении Черного моря в контексте как региональной, так и глобальной безопасности и экономической стабильности. Как идет строительство глубоководного порта в Анаклия?>>По ее словам, Черное море является стратегическим коридором, соединяющим Восток и Запад, который на протяжении веков был перекрестком торговли, культуры и дипломатии. Особенно министр отметила период вступления Румынии и Болгарии в Евросоюз, после чего для Грузии, страны, стремящейся стать членом ЕС, Черное море стало своего рода связующим с объединением. Бочоришвили рассказала о роли черноморской страны, Грузии, как транзитного, энергетического и стратегического партнера и представила аудитории стратегическое видение страны, согласно которому Черное море должно стать площадкой для сотрудничества, развития и мира в будущем. Министр подчеркнула участие Грузии в региональных инфраструктурных и энергетических проектах, которые способствуют энергетической и торговой интеграции и связанности Европы и Азии. По словам Бочоришвили, будущее Черного моря чрезвычайно важно, и сохранение его как открытого, свободного и безопасного пространства требует совместных действий, стратегического видения и устойчивого партнерства. Порт Анаклия в Грузии является дальновидным проектом – компания Jan De Nul>>Глава МИД подтвердила готовность Грузии сотрудничать с европейскими и международными партнерами для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Дельфийский экономический форум объединяет политических, экономических, деловых, академических и других лидеров для решения возникающих проблем, оказания влияния на национальные и региональные повестки дня и продвижения политики устойчивого и социально ответственного роста в Европе, более широком Восточном Средиземноморье и Греции. Форум управляется советом директоров и консультативным комитетом. Они контролируют и улучшают работу организации, а также следят за тем, чтобы она приносила пользу своим членам посредством ежегодных собраний, политических документов и платформ знаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, черное море, греция, мака бочоришвили, европа