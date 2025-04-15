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Возобновились прямые рейсы из Кутаиси в Гамбург

Возобновились прямые рейсы из Кутаиси в Гамбург

Sputnik Грузия

Всего из Грузии в Германию прямые регулярные рейсы по восьми направлениям выполняют четыре авиакомпании 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил прямые регулярные рейсы из Кутаиси (Западная Грузия) в Гамбург (Германия) с 15 апреля, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. Wizz Air будет выполнять рейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели два раза в неделю. На данный момент из международного аэропорта Кутаиси выполняются прямые регулярные рейсы в пять городов Германии. Всего из Грузии в Германию прямые регулярные рейсы по восьми направлениям выполняют четыре авиакомпании. В 2024 году Грузию посетили 78 644 визитера из Германии. Из Грузии уже можно полететь в три международных аэропорта Парижа >>С 29 апреля Wizz Air возобновит полеты из Кутаисского аэропорта в Мадрид. А с 3 июня добавится новое направление – Лион (Франция). Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года и является фаворитом среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы. Кутаиси и Лион свяжет прямой авиарейс >>Авиакомпания с июня 2023 года вернула третий самолет в Кутаисский аэропорт, а в декабре увеличила число самолетов до четырех. На данном этапе шесть авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в 32 направления в 18 стран. Из них 24 прямых направления – европейские.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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