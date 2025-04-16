https://sputnik-georgia.ru/20250416/es-neobkhodima-diskussiya-o-maydane-v-gruzii--premer-slovakii-otvetil-na-ugrozy-kallas-292919958.html

ЕС необходима дискуссия о "майдане" в Грузии – премьер Словакии ответил на угрозы Каллас

ЕС необходима дискуссия о "майдане" в Грузии – премьер Словакии ответил на угрозы Каллас

Sputnik Грузия

Любое участие членов Евросоюза и кандидатов в ЕС в праздновании Дня Победы в Москве "будет воспринято всерьез", ранее заявила Кая Каллас 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T14:50+0400

2025-04-16T14:50+0400

2025-04-16T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Предупреждение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас подтверждает, что внутри Евросоюза необходима дискуссия о сути демократии, в том числе и о "майданах", организованных Западом в Грузии и Сербии, написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети Х. Каллас ранее заявила, что ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве. По ее словам, любое участие членов Евросоюза и кандидатов в ЕС в праздновании Дня Победы "будет воспринято всерьез". "Мы четко дали им это понять", – подчеркнул она по итогам встречи глав МИД стран ЕС. "Предупреждение госпожи Каллас подтверждает, что внутри ЕС необходима дискуссия о сути демократии. О том, что произошло в Румынии и Франции в связи с президентскими выборами, о "майданах", организованных Западом в Грузии и Сербии, и о том, как игнорируется злоупотребление уголовным правом в отношении оппозиции в Словакии", – написал Фицо. Пусть не пугают нас этими санкциями – в "Грузинской мечте" ответили еврокомиссару>>По его словам, предупреждения и угрозы главы евродипломатии являются неуважительными, и он подчеркнул, что категорически возражает против них. Он также напомнил Каллас, что является законным премьер-министром суверенной страны, и никто не имеет права диктовать ему, куда он может или не может поехать. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры. Среди них Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Сербия, как и Грузия, является кандидатом в члены ЕС. Власти Грузии 28 ноября 2024 года объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии, призывает незамедлительно вернутся на путь евроинтеграции, а также упразднить законы, противоречащие принципам ЕС. Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня 2024 года, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, москва, сербия, словакия, александр вучич, ираклий кобахидзе, роберт фицо