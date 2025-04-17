https://sputnik-georgia.ru/20250417/posolstvo-frantsii-v-gruzii-obvinili-v-finansirovanii-radikalnykh-organizatsiy-292940038.html
Посольство Франции в Грузии обвинили в финансировании радикальных организаций
Посольство Франции в Грузии обвинили в финансировании радикальных организаций
Sputnik Грузия
Если в будущем что-то произойдет, посол Франции может прямо взять ответственность за то, что сделают эти организации, получившие грант, заявил депутат 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T17:48+0400
2025-04-17T17:48+0400
2025-04-17T17:48+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Посольство Франции целенаправленно финансирует радикальные организации Грузии, поэтому ответственность за насильственные действия с их стороны понесет посол Франции в Грузии Шераз Гасри, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. Согласно информации на сайте диппредставительства, в объявленном посольством Франции конкурсе для поддержки проектов гражданского общества в Грузии, победила НПО "Лаборатория исследования советского прошлого". Проект организации должен создать новые туристические маршруты в Гори и Кутаиси, которые позволят изучить советское прошлое Грузии. В правящей партии не исключают, что выделенный посольством грант для "Лаборатории исследования советского прошлого" на самом деле будет использован не по назначению, поскольку членами этой организации являются нынешние и бывшие члены бывшей правящей партии "Единое национальное движение", основатели и тренеры CANVAS (Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий). Среди них Георгий Канделаки и Ираклий Хвадагиани. Поэтому в будущем, когда мы, вероятно, увидим со стороны этих организаций насильственные действия или психологический шантаж, прямо без всяких прекращений, мы можем указать на этого человека, имею в виду посла Франции, отметил депутат. Что касается позиции "Единого национального движения", то, как утверждает член партии Леван Саникидзе, выделенный посольством грант не будет иметь никакого отношения к политике. Оппозиционер также уверен в том, что никаких проблем не возникнет с прозрачностью организации. Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза. Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельными НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года. Глава парламента Грузии сравнил бюрократов из ЕС с коммунистами >>Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых иностранными донорами, поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Непрозрачные миллиарды ЕС: Папуашвили заподозрил вмешательство и коррупцию >>На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, единое национальное движение, франция, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, единое национальное движение, франция, грузинская мечта - демократическая грузия
Посольство Франции в Грузии обвинили в финансировании радикальных организаций
Если в будущем что-то произойдет, посол Франции может прямо взять ответственность за то, что сделают эти организации, получившие грант, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Посольство Франции целенаправленно финансирует радикальные организации Грузии, поэтому ответственность за насильственные действия с их стороны понесет посол Франции в Грузии Шераз Гасри, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили.
Согласно информации на сайте диппредставительства, в объявленном посольством Франции конкурсе для поддержки проектов гражданского общества в Грузии, победила НПО "Лаборатория исследования советского прошлого". Проект организации должен создать новые туристические маршруты в Гори и Кутаиси, которые позволят изучить советское прошлое Грузии.
"Очень печально и жаль, что нам приходится говорить об этом, но факт, что если в будущем что-то произойдет, этот человек (посол Франции – ред.) может прямо взять ответственность за то, что сделают эти организации", – заявил Махашвили.
В правящей партии не исключают, что выделенный посольством грант для "Лаборатории исследования советского прошлого" на самом деле будет использован не по назначению, поскольку членами этой организации являются нынешние и бывшие члены бывшей правящей партии "Единое национальное движение", основатели и тренеры CANVAS (Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий). Среди них Георгий Канделаки и Ираклий Хвадагиани.
"Если у кого-то до этого времени было ожидание, что тот или иной посол, та или иная страна что-то сделал по ошибке, что-то не рассчитал, не осознал, не знали об этих организациях, то сегодня уже все ясно, осознанно, целенаправленно, происходит финансирование подобных радикальных организаций, поощрение для того, чтобы они устроили, то что они не раз устраивали, к примеру, перед парламентом", – заявил Махашвили.
Поэтому в будущем, когда мы, вероятно, увидим со стороны этих организаций насильственные действия или психологический шантаж, прямо без всяких прекращений, мы можем указать на этого человека, имею в виду посла Франции, отметил депутат.
Что касается позиции "Единого национального движения", то, как утверждает член партии Леван Саникидзе, выделенный посольством грант не будет иметь никакого отношения к политике.
"Я не знаю точно цели этого гранта, но я точно знаю, что Ираклий Хвадагиани – наш товарищ, один из лучших молодых историков в Грузии, который вносит огромный вклад в процесс исследования советских репрессий... Я уверен, что этот грант, как и другие гранты, будет использован в этом процессе и не будет иметь никакого отношения к политической партии", – заявил Саникидзе.
Оппозиционер также уверен в том, что никаких проблем не возникнет с прозрачностью организации.
Проведенные в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года членами CANVAS тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза.
Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельными НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года.
Тренинги организовали "CANVAS Грузия" и "Институт управления Восток-Запад" (EWMI), а профинансировало их Агентство США по международному развитию USAID. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию.
Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых иностранными донорами, поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.
На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором.
Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.