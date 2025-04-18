https://sputnik-georgia.ru/20250418/razvitie-investitsionnykh-fondov-v-gruzii-strategicheski-vazhno---zamministra-292948327.html

Развитие инвестиционных фондов в Грузии стратегически важно – замминистра

Развитие инвестиционных фондов в Грузии стратегически важно – замминистра

Sputnik Грузия

В настоящее время агентство "Производи в Грузии" работает над содействием созданию фонда частного капитала, заявил заместитель министра 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T16:56+0400

2025-04-18T16:56+0400

2025-04-18T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Развитие инвестиционных фондов является одним из стратегических направлений экономической политики Грузии, поэтому в ближайшие годы государство поддержит несколько инвестиционных фондов с общим капиталом до 200 миллионов лари, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили. Надареишвили принял участие в рабочей встрече, организованной агентством "Производи в Грузии", где обсуждалась новая инициатива по содействию развитию инвестиционных фондов. По его словам, в настоящее время агентство "Производи в Грузии" работает над содействием созданию фонда частного капитала, в котором оно будет играть роль партнера с ограниченной ответственностью. Мероприятие проводилось при поддержке Всемирного банка, в нем приняли участие представители компаний по управлению потенциальными активами, а также потенциальные инвесторы, финансовые институты, бизнес-сектор и донорские организации. В своем выступлении Надареишвили заявил, что развитие рынка капитала является одной из ключевых структурных реформ, которую Минэкономики активно реализует на протяжении последних пяти лет совместно с Национальным банком и международными финансовыми организациями. Активы инвестиционных фондов в Грузии превысили 200 миллионов лари >>"Мы создали прочную законодательную базу, которая играет основополагающую роль в успехе этой реформы", – отметил замминистра. Он также подчеркнул позитивные тенденции в частном секторе после реформ, инициированных правительством. Как отметил Надареишвили, с момента регистрации первого инвестиционного фонда в 2021 году их количество увеличилось до 19; общий объем их активов под управлением ежегодно увеличивается в среднем на 60%; рынок корпоративных облигаций в 2023 году вырос вдвое, достигнув 1,9 млрд лари; активы под управлением Пенсионного фонда Грузии превысили 6 млрд лари и т. д. Надареишвили рассказал о втором этапе реформы, направленной на укрепление и стимулирование венчурного капитала, рынка облигаций, частного капитала и аналогичных инструментов. Грузинский рынок инвестиционных фондов в последние годы динамично развивается. Первый управляющий активами был зарегистрирован в 2020 году, а первый инвестиционный фонд – в 2021 году. В результате совместных усилий правительства Грузии и Нацбанка в июле 2020 года был принят новый Закон "Об инвестиционных фондах", полностью обновивший и усовершенствовавший нормативную базу, основанную на соответствующих директивах ЕС и основных принципах Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Грузинский бизнес планирует увеличить инвестиции в 2025 году >>По информации Нацбанка, благодаря созданию такой базы также возрос интерес участников рынка к инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами в Грузии. Как результат, нормативная база и надзор, обеспечиваемые Нацбанком, дают импульс оздоровлению рынка и привлекают новых инвесторов, что в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на финансовую стабильность и экономическое развитие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, инвестиции, производи в грузии