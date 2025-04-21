https://sputnik-georgia.ru/20250421/istochnik-vdokhnoveniya-dlya-buduschikh-pokoleniy--prezident-gruzii-o-pape-rimskom-292984466.html

Источник вдохновения для будущих поколений – президент Грузии о Папе Римском

Источник вдохновения для будущих поколений – президент Грузии о Папе Римском

Sputnik Грузия

В пасхальный понедельник в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск 21.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-21T15:13+0400

2025-04-21T15:13+0400

2025-04-21T15:52+0400

папа римский франциск

михаил кавелашвили

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Твердость, непоколебимая преданность и справедливость Папы Римского Франциска станут источником вдохновения для будущих поколений, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили на своей странице в соцсети Х. Прощай, Франциск: воспоминание первого визита Папы Римского в Грузию>>>Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет, 21 апреля, в собственной резиденции в Ватикане. По словам грузинского президента, Папа Франциск навсегда останется в мировой истории, как символ достоинства, скромности и сострадания – проповедник мира и единства, вдохновлявший и наполнявший людей верой. "Его имя и вклад останутся навсегда!" – отметил он. Папу Франциска в середине февраля госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска>>>В последний раз он вышел к верующим и помахал рукой, будучи в инвалидном кресле, с балкона базилики Святого Петра. Тогда понтифик и поздравил их с Пасхой. Аргентинец стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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папа римский франциск, михаил кавелашвили, новости, грузия