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Сколько заработает Грузия на туризме в 2025 году? – прогноз аналитиков
Сколько заработает Грузия на туризме в 2025 году? – прогноз аналитиков
Sputnik Грузия
Доходы страны от туризма в марте 2025 года выросли на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го 22.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-22T09:01+0400
2025-04-22T09:01+0400
2025-04-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Доходы Грузии от туризма достигнут 4,5 миллиарда долларов в 2025 году, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году – выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. По данным Galt & Taggart, доходы страны от туризма в марте 2025 года выросли на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составили 300 миллионов долларов. Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные >>В первом квартале 2025 года доходы, полученные от туризма, составили 835 миллионов долларов, что на 3,4% больше по сравнению с данными за январь-март 2024-го. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019-го. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Доходы Грузии от туризма в 2024 году – туристы из каких стран потратили больше всего >>Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, туризм, грузия, новости
экономика, туризм, грузия, новости
Сколько заработает Грузия на туризме в 2025 году? – прогноз аналитиков
Доходы страны от туризма в марте 2025 года выросли на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Доходы Грузии от туризма достигнут 4,5 миллиарда долларов в 2025 году, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart.
Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году – выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.
По данным Galt & Taggart, доходы страны от туризма в марте 2025 года выросли на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составили 300 миллионов долларов.
В первом квартале 2025 года доходы, полученные от туризма, составили 835 миллионов долларов, что на 3,4% больше по сравнению с данными за январь-март 2024-го.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019-го.
По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года.
Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году.
Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.