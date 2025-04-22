https://sputnik-georgia.ru/20250422/vizit-genseka-obse-v-tbilisi-vyzyvaet-isteriku-u-oppozitsii---vitse-spiker-292998454.html

Визит Генсека ОБСЕ в Тбилиси вызывает истерику у оппозиции – вице-спикер

Визит Генсека ОБСЕ в Тбилиси вызывает истерику у оппозиции – вице-спикер

Sputnik Грузия

Что-то должно наконец положить конец попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, заявил Георгий Вольский 22.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-22T16:24+0400

2025-04-22T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Приезд в Грузию генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу вводит грузинскую оппозицию в состояние истерики, заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский журналистам. Синирлиоглу находится в Грузии с первым официальным визитом в ранге генсека ОБСЕ. Первая встреча состоялась с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, после чего стороны выступили на совместной пресс-конференции. Часть оппозиции, не признающая легитимность правительства Грузии, заявили, что "лучше бы этот визит не состоялся". По словам вице-спикера, что-то должно наконец положить конец попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, и визит главы ОБСЕ прекрасно для этого подходит. "Приезд в Грузию человека такого уровня – один из важных ресурсов, чтобы положить этому конец раз и навсегда. И если кто-то думает о сохранении своего субъекта в политическом поле, то неудивительно, что он должен участвовать в процессах. Не в разрушительных, не в революционных, а в политических процессах", – заявил Вольский. Стабильность Грузии жизненно важна для безопасности всего региона – генсек ОБСЕ>>Одна из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Саломе Самадашвили назвала комичной попытку правящей партии представить визит генсека ОБСЕ как признание своих полномочий. По ее словам, мандат ОБСЕ заключается в сотрудничестве со всеми государствами-членами, независимо от типа правящего в них режима. До этого момента ни генеральный секретарь ОБСЕ, ни кто-либо другой не может сдвинуть с точки какой-либо процесс в Грузии, отметила она.Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Визит генсека ОБСЕ в Грузию является важным посланием – глава МИД>>В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, георгий вольский, мака бочоришвили, обсе