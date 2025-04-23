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Грузия экономически зависит от ЕАЭС – эксперт

Грузия экономически зависит от ЕАЭС – эксперт

Sputnik Грузия

Доступ на рынки ЕАЭС открывает для Грузии возможности по увеличению сотрудничества в разных сферах, заявил Королев 23.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-23T19:52+0400

2025-04-23T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Проводя политику по принципу "Холодная политика – горячая экономика", Грузия заинтересована и зависит от торговли со странами ЕАЭС и прежде всего от России, заявил Sputnik Грузия заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Александр Королев. Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>>Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная договором о Евразийском экономическом союзе. Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Он отметил, что доступ на рынки ЕАЭС открывает для Грузии возможности по увеличению сотрудничества в разных сферах, поэтому, несмотря на натянутые отношения, сотрудничество в вопросах экономики будет развиваться. Эксперт также отметил два российских фактора, которые положительно сказываются на экономике Грузии. Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные >>>"До сих важную роль в росте ВВП в Грузии играет релокация российского бизнеса и физических лиц после мобилизации в сентябре 2023 года. То есть до сих пор мы видим этот рост. Он будет меньше в процентном соотношении, но все равно задел за счет эффекта низкого старта останется", – отметил Королев. Кроме того, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ отметил важность усиления торгового взаимодействия Грузии и стран ЕАЭС. По его словам, импорт формируется за счет нефти и нефтепродуктов, угля и стали, сельхозпродукции и продукции деревообработки. "Это основные причины, почему Грузия заинтересована в торговле", – заявил Королев. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Россия занимает третье место среди стран – торговых партнеров Грузии. Первыми являются США и Турция. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Китай, Азербайджан, Кыргызстан, Великобритания, Германия, Казахстан и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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