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Грузия экономически зависит от ЕАЭС – эксперт
Грузия экономически зависит от ЕАЭС – эксперт
Sputnik Грузия
Доступ на рынки ЕАЭС открывает для Грузии возможности по увеличению сотрудничества в разных сферах, заявил Королев 23.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Проводя политику по принципу "Холодная политика – горячая экономика", Грузия заинтересована и зависит от торговли со странами ЕАЭС и прежде всего от России, заявил Sputnik Грузия заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Александр Королев. Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>>Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная договором о Евразийском экономическом союзе. Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Он отметил, что доступ на рынки ЕАЭС открывает для Грузии возможности по увеличению сотрудничества в разных сферах, поэтому, несмотря на натянутые отношения, сотрудничество в вопросах экономики будет развиваться. Эксперт также отметил два российских фактора, которые положительно сказываются на экономике Грузии. Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные >>>"До сих важную роль в росте ВВП в Грузии играет релокация российского бизнеса и физических лиц после мобилизации в сентябре 2023 года. То есть до сих пор мы видим этот рост. Он будет меньше в процентном соотношении, но все равно задел за счет эффекта низкого старта останется", – отметил Королев. Кроме того, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ отметил важность усиления торгового взаимодействия Грузии и стран ЕАЭС. По его словам, импорт формируется за счет нефти и нефтепродуктов, угля и стали, сельхозпродукции и продукции деревообработки. "Это основные причины, почему Грузия заинтересована в торговле", – заявил Королев. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Россия занимает третье место среди стран – торговых партнеров Грузии. Первыми являются США и Турция. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Китай, Азербайджан, Кыргызстан, Великобритания, Германия, Казахстан и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, еаэс, армения, казахстан, грузия, новости, кыргызстан, россия
экономика, еаэс, армения, казахстан, грузия, новости, кыргызстан, россия
Грузия экономически зависит от ЕАЭС – эксперт
19:52 23.04.2025 (обновлено: 21:27 23.04.2025)
Доступ на рынки ЕАЭС открывает для Грузии возможности по увеличению сотрудничества в разных сферах, заявил Королев
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik.
Проводя политику по принципу "Холодная политика – горячая экономика", Грузия заинтересована и зависит от торговли со странами ЕАЭС и прежде всего от России, заявил Sputnik Грузия
заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Александр Королев.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная договором о Евразийском экономическом союзе. Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
"Можно разделить это все на формулу: "Холодная политика – горячая экономика". Т. е. политические отношения будут оставаться натянутыми между РФ и Грузией, но экономически, мы видим, что Грузия очень сильно не просто заинтересована, но и сильно зависит от ЕАЭС, прежде всего от России, как по линии импорта, так и по линии экспорта", – сказал Королев.
Он отметил, что доступ на рынки ЕАЭС открывает для Грузии возможности по увеличению сотрудничества в разных сферах, поэтому, несмотря на натянутые отношения, сотрудничество в вопросах экономики будет развиваться.
Эксперт также отметил два российских фактора, которые положительно сказываются на экономике Грузии.
"До сих важную роль в росте ВВП в Грузии играет релокация российского бизнеса и физических лиц после мобилизации в сентябре 2023 года. То есть до сих пор мы видим этот рост. Он будет меньше в процентном соотношении, но все равно задел за счет эффекта низкого старта останется", – отметил Королев.
Кроме того, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ отметил важность усиления торгового взаимодействия Грузии и стран ЕАЭС.
"В целом мы видим усиление торгового-экономического взаимодействия в качественном и количественном выражении между ЕАС и Грузией и, прежде всего, между Россией и Грузией. То есть за последние три года стабильно увеличивается импорт Грузии из ЕАЭС. По итогам 2024 года он превысил 2 миллиарда долларов", – сказал Королев.
По его словам, импорт формируется за счет нефти и нефтепродуктов, угля и стали, сельхозпродукции и продукции деревообработки. "Это основные причины, почему Грузия заинтересована в торговле", – заявил Королев.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,2 миллиарда долларов, что на 20,1% больше данных за январь-март 2024 года. Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года.
Россия занимает третье место среди стран – торговых партнеров Грузии. Первыми являются США и Турция. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Китай, Азербайджан, Кыргызстан, Великобритания, Германия, Казахстан и Армения.