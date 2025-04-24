https://sputnik-georgia.ru/20250424/gruziya-vs-kabo-verde---tovarischeskiy-match-mezhdu-sbornymi-namechen-na-iyun-293035348.html

Грузия vs Кабо-Верде – товарищеский матч между сборными намечен на июнь

Грузия vs Кабо-Верде – товарищеский матч между сборными намечен на июнь

Sputnik Грузия

Первую товарищескую июньскую встречу сборная Грузии сыграет 5 июня против Фарерских островов 24.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет свой второй товарищеский матч 8 июня против национальной команды Кабо-Верде. Матч состоится в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия. Первую товарищескую июньскую встречу сборная Грузии сыграет 5 июня против Фарерских островов. Матч пройдет в Тбилиси на стадионе "Динамо". Эти матчи состоятся во время международного окна ФИФА в период 2-10 июня, в рамках которого национальная команда Грузии будет готовиться к отборочному раунду чемпионата мира. Сборная Грузии проверит силы перед отбором на чемпионат мира матчем с Фарерами >>Сборная Кабо-Верде занимает 72 место в рейтинге ФИФА, в то время как Грузия на 68-м. Возглавляет список сборная Аргентины. Сборная Грузии в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года попала в группу Е, где ее соперниками стали Турция, Испания и Болгария. Команда Вилли Саньоля начнет квалификацию 4 сентября матчем против Турции в Тбилиси. Пять грузинских футболистов попали в символическую сборную тура Лиги наций >>Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Города-организаторы чемпионата мира: США (11 городов) – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. Мексика (три города) – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. Канада (два города) – Торонто и Ванкувер. Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, фифа, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч