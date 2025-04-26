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Гражданства Грузии в 2024 году лишились 1,6 тысячи граждан
Гражданства Грузии в 2024 году лишились 1,6 тысячи граждан
Sputnik Грузия
Пик лишения грузинского гражданства пришелся на 2023 год 26.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-26T12:50+0400
2025-04-26T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Гражданства Грузии в 2024 году лишились 1 592 человека, из которых большинство – из-за получения гражданства России, говорится в данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", всего в 2024 году из-за гражданства России гражданства Грузии лишились 802 человека, что на 902 человека меньше, чем в 2023 году.На втором месте по новому гражданству – гражданство Греции. Всего в 2024 году из-за получения гражданства Греции гражданами Грузии перестали быть 200 граждан, что на 51 человек меньше, чем в 2023 году.На третьем месте – гражданство Израиля. Всего в прошлом году из-за израильского гражданства гражданами Грузии перестали быть 102 человека, что на 23 человека меньше показателя 2023 года.Всего же гражданство Грузии за пять лет потеряли 11 129 человек. Пик лишения грузинского гражданства пришелся на 2023 год.Динамика за последние пять лет предоставления грузинского гражданства выглядит следующим образом:О гражданстве ГрузииГражданин Грузии лишается гражданства в двух случаях: при выходе из гражданства или в случае его поступления на военную службу либо на службу в полицию или в органы безопасности иностранного государства без разрешения компетентных органов Грузии; в случае приобретения им гражданства Грузии путем представления подложных документов; в случае приобретения иностранного гражданства, если он не подал на сохранение гражданства Грузии.В Грузии подсчитали население страны – данные статистики>>В случае приобретения иностранного гражданства гражданин Грузии сохраняет за собой гражданство Грузии, если до приобретения указанного гражданства он получит согласие государства на сохранение гражданства Грузии, которое выдается, если связь гражданина Грузии с Грузией будет признана убедительной.Гражданство Грузии сохраняется за несовершеннолетним лицом, которое наряду с гражданством Грузии приобрело иностранное гражданство по рождению с момента рождения до достижения им 18-летнего возраста.Однако гражданин Грузии не сможет сохранить за собой гражданство Грузии, если сохранение за ним гражданства не соответствует интересам соблюдения государственной безопасности или (и) общественной безопасности Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сакстат, гражданство грузии, гражданство, закон "о гражданстве грузии", агентство развития гражданских сервисов
грузия, новости, общество, сакстат, гражданство грузии, гражданство, закон "о гражданстве грузии", агентство развития гражданских сервисов
Гражданства Грузии в 2024 году лишились 1,6 тысячи граждан
Пик лишения грузинского гражданства пришелся на 2023 год
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Гражданства Грузии в 2024 году лишились 1 592 человека, из которых большинство – из-за получения гражданства России, говорится в данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", всего в 2024 году из-за гражданства России гражданства Грузии лишились 802 человека, что на 902 человека меньше, чем в 2023 году.
На втором месте по новому гражданству – гражданство Греции. Всего в 2024 году из-за получения гражданства Греции гражданами Грузии перестали быть 200 граждан, что на 51 человек меньше, чем в 2023 году.
На третьем месте – гражданство Израиля. Всего в прошлом году из-за израильского гражданства гражданами Грузии перестали быть 102 человека, что на 23 человека меньше показателя 2023 года.
Топ-пять стран, став гражданами которых, лица лишились гражданства Грузии
Страна
2024 год
2020-2024 гг.
Россия
803
5 583
Греция
200
1 597
Армения
57
420
Турция
63
304
Израиль
102
289
Всего же гражданство Грузии за пять лет потеряли 11 129 человек. Пик лишения грузинского гражданства пришелся на 2023 год.
Динамика за последние пять лет предоставления грузинского гражданства выглядит следующим образом:
Гражданин Грузии лишается гражданства в двух случаях: при выходе из гражданства или в случае его поступления на военную службу либо на службу в полицию или в органы безопасности иностранного государства без разрешения компетентных органов Грузии; в случае приобретения им гражданства Грузии путем представления подложных документов; в случае приобретения иностранного гражданства, если он не подал на сохранение гражданства Грузии.
В случае приобретения иностранного гражданства гражданин Грузии сохраняет за собой гражданство Грузии, если до приобретения указанного гражданства он получит согласие государства на сохранение гражданства Грузии, которое выдается, если связь гражданина Грузии с Грузией будет признана убедительной.
Гражданство Грузии сохраняется за несовершеннолетним лицом, которое наряду с гражданством Грузии приобрело иностранное гражданство по рождению с момента рождения до достижения им 18-летнего возраста.
Однако гражданин Грузии не сможет сохранить за собой гражданство Грузии, если сохранение за ним гражданства не соответствует интересам соблюдения государственной безопасности или (и) общественной безопасности Грузии.