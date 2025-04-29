https://sputnik-georgia.ru/20250429/torgovlya-turizm-investitsii--gruziya-i-vengriya-namereny-uglublyat-partnerstvo-293090621.html

Торговля, туризм, инвестиции – Грузия и Венгрия намерены углублять партнерство

Торговля, туризм, инвестиции – Грузия и Венгрия намерены углублять партнерство

Sputnik Грузия

Венгерской стороне будет предоставлен специальный каталог инвестиционных проектов в Грузии для ознакомления с ними потенциальных инвесторов 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T20:49+0400

2025-04-29T20:49+0400

2025-04-29T20:49+0400

экономика

грузия

новости

геннадий арвеладзе

виктор орбан

венгрия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия и Венгрия обсудили перспективы углубления сотрудничества, в том числе в сферах торговли, туризма, инвестиций в рамках шестого заседания Межправительственной грузино-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Заседание комиссии прошло в Тбилиси и завершилось подписанием протокола между сторонами. Председателями встречи выступили замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе и замминистр обороны, госсекретарь Тамаш Варга. В ходе встречи стороны также договорились, что венгерской стороне будет предоставлен специальный каталог инвестиционных проектов в Грузии для ознакомления с ними потенциальных инвесторов. Также состоялись заседания рабочих групп в сферах туризма и сельского хозяйства, в ходе которых обсуждались вопросы углубления сотрудничества в этих секторах. Как заявил Арвеладзе, Межправительственная комиссия является одним из наиболее эффективных форматов для продвижения двустороннего партнерства. На встрече обсуждалась растущая динамика торговли между странами. Было отмечено, что в первом квартале 2025 года товарооборот между Грузией и Венгрией вырос на 47% и составил 25,2 миллиона долларов. Отношения между Грузией и Венгрией будут укрепляться – посол >>На заседании комиссии также обсуждался вопрос увеличения объемов грузоперевозок автомобильным транспортом между Грузией и Венгрией. В частности, объем перевезенных грузов автомобильным транспортом за январь-март 2025 года составил 5,5 тыс. тонн, что на 114,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Что касается 2024 года, то объем перевезенных грузов за этот период составил 14,8 тыс. тонн, что на 2,5% больше, чем в 2023 году. В ходе встречи стороны подчеркнули важность проведения второго межправительственного саммита между Грузией и Венгрией, который пройдет в Будапеште (Венгрия) 11-12 июня текущего года. Арвеладзе выразил надежду, что саммит принесет ощутимые результаты, которые будут способствовать дальнейшему укреплению диалога, активизации торгово-экономического сотрудничества, укреплению отношений в сфере энергетики и коммуникаций, а также во всех отраслевых измерениях. Грузия и ВенгрияГрузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. Венгрия и Словакия не разделяют критику Брюсселя в адрес Грузии – глава МИД >>В рамках партнерства правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС – как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз показать как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, геннадий арвеладзе, виктор орбан, венгрия, грузинская мечта - демократическая грузия