https://sputnik-georgia.ru/20250501/zadacha-gruzii-maksimalno-vernut-nashikh-emigrantov-na-rodinu---premer-293140179.html
Задача Грузии – максимально вернуть наших эмигрантов на родину – премьер
Задача Грузии – максимально вернуть наших эмигрантов на родину – премьер
Sputnik Грузия
За последние пять лет из Грузии выехали 452,6 тысячи граждан Грузии, пик пришелся на 2019 год 01.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-01T14:59+0400
2025-05-01T14:59+0400
2025-05-01T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Правительство заинтересовано в возвращение граждан Грузии на родину, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. За 2024 год из Грузии эмигрировали 121 425 человек, в то же время число иммигрировавших в Грузию составило 135 811 человек. По данным "Сакстата", граждане Грузии составляют 53,2% всех эмигрировавших из Грузии и 48,2% – вернувшихся в страну. За последние пять лет из Грузии выехали 452,6 тысячи граждан Грузии, пик пришелся на 2019 год. Вернулись в Грузию 317,9 тысячи граждан Грузии. Основной причиной миграции является желание улучшить экономическое положение семьи, а также получить образование. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%. Миграция в Грузии: сколько въехало и выехало из страны >>По данным "Национальной службы статистики", рост экономики связан в основном с расширением услуг, увеличением процентных доходов коммерческих банков, работой воздушного транспорта и строительством. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика, миграция
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика, миграция
Задача Грузии – максимально вернуть наших эмигрантов на родину – премьер
14:59 01.05.2025 (обновлено: 15:21 01.05.2025)
За последние пять лет из Грузии выехали 452,6 тысячи граждан Грузии, пик пришелся на 2019 год
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Правительство заинтересовано в возвращение граждан Грузии на родину, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
За 2024 год из Грузии эмигрировали 121 425 человек, в то же время число иммигрировавших в Грузию составило 135 811 человек. По данным "Сакстата", граждане Грузии составляют 53,2% всех эмигрировавших из Грузии и 48,2% – вернувшихся в страну.
"Наша задача – максимально вернуть наших эмигрантов в нашу страну, и в этом отношении важно сохранение высоких темпов экономического роста", – заявил Кобахидзе.
За последние пять лет из Грузии выехали 452,6 тысячи граждан Грузии, пик пришелся на 2019 год. Вернулись в Грузию 317,9 тысячи граждан Грузии.
Основной причиной миграции является желание улучшить экономическое положение семьи, а также получить образование.
Реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%.
По данным "Национальной службы статистики", рост экономики связан в основном с расширением услуг, увеличением процентных доходов коммерческих банков, работой воздушного транспорта и строительством.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.