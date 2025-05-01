https://sputnik-georgia.ru/20250501/zadacha-gruzii-maksimalno-vernut-nashikh-emigrantov-na-rodinu---premer-293140179.html

Задача Грузии – максимально вернуть наших эмигрантов на родину – премьер

Задача Грузии – максимально вернуть наших эмигрантов на родину – премьер

Sputnik Грузия

За последние пять лет из Грузии выехали 452,6 тысячи граждан Грузии, пик пришелся на 2019 год 01.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-01T14:59+0400

2025-05-01T14:59+0400

2025-05-01T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Правительство заинтересовано в возвращение граждан Грузии на родину, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. За 2024 год из Грузии эмигрировали 121 425 человек, в то же время число иммигрировавших в Грузию составило 135 811 человек. По данным "Сакстата", граждане Грузии составляют 53,2% всех эмигрировавших из Грузии и 48,2% – вернувшихся в страну. За последние пять лет из Грузии выехали 452,6 тысячи граждан Грузии, пик пришелся на 2019 год. Вернулись в Грузию 317,9 тысячи граждан Грузии. Основной причиной миграции является желание улучшить экономическое положение семьи, а также получить образование. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года составил 9,3%. Миграция в Грузии: сколько въехало и выехало из страны >>По данным "Национальной службы статистики", рост экономики связан в основном с расширением услуг, увеличением процентных доходов коммерческих банков, работой воздушного транспорта и строительством. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, экономика, миграция