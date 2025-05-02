https://sputnik-georgia.ru/20250502/kogda-gruziya-podpishet-soglashenie-s-kitayskim-investorom-po-proektu-porta-anakliya-293147965.html

Когда Грузия подпишет соглашение с китайским инвестором по проекту порта Анаклия?

Когда Грузия подпишет соглашение с китайским инвестором по проекту порта Анаклия?

Sputnik Грузия

Китайский фактор является предметом спекуляций, и общественность вводится в заблуждение, заявил вице-премьер 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T14:08+0400

2025-05-02T14:08+0400

2025-05-02T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Рассмотрение правительством Грузии обновленного предложения от китайско-сингапурского консорциума по проекту глубоководного порта в курортном городке Анаклия на западе страны может занять более одного месяца, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Давиташвили напомнил, что срок подписания был в конце апреля, однако рассмотрение обновленного предложения и оценка его приемлемости требуют времени. Между тем, по его словам, строительные работы ведутся очень интенсивно. Журналисты также поинтересовалась, обсуждался ли проект порта Анаклия во время его визита в США. Давиташвили стал первым грузинским министром, посетившим США после ухудшения отношений между странами в 2024 году и введения визовых санкций против членов правительства Грузии. Он встретился с представителями администрации Трампа и главами ведущих международных финансовых институтов. По его словам, китайский фактор является предметом спекуляций, и общественность вводится в заблуждение, в то время как проект реализуется государством. "Мы развиваем этот проект с 51-процентной государственной долей, государство рассматривает его как критически важную инфраструктуру, и государственные интересы гарантированы. Спекуляции наносят ущерб проекту в целом", – заявил Давиташвили. США против китайского консорциума Ранее члены Хельсинкской комиссии США опубликовали заявление, в котором выражается обеспокоенность решением правящей партии "Грузинская мечта" "передать контроль над глубоководным портом Анаклия находящемуся под санкциями США конгломерату, поддерживаемому Коммунистической партией Китая. По мнению членов Хельсинкской комиссии от обеих партий США (республиканской и демократической, прим.), развитие и контроль над портом Анаклия окажут далекоидущее влияние как на способность Китая продолжать кампанию экономического принуждения в Черноморском регионе, так и на будущее Грузии как независимого демократического государства. Китай vs США: за кем останется грузинский порт Анаклия >>Также в заявлении сказано, что растущее присутствие Китая в Черном море в сотрудничестве с Россией делает регион менее безопасным и ограничивает свободную торговлю. По их словам, с соглашением с китайским консорциумом, правительство поставит под ещё большую угрозу демократический путь страны и ее способность определять свое экономическое будущее. Строительство порта Анаклия Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Глубоководный порт Анаклия может принять первое судно раньше запланированного >>Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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