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На что тратят деньги иностранцы в Грузии
На что тратят деньги иностранцы в Грузии
Sputnik Грузия
Больше всего иностранцы в Грузии тратят на проживание, а также на питание и выпивку 02.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-02T09:01+0400
2025-05-02T09:01+0400
2025-05-02T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Иностранцы в первом квартале 2025 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 2,3 миллиарда лари, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку. За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем около 1 998 лари. Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в первом квартале 2025 года, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 1,3% больше, чем за первый квартал 2024 года. Доходы Грузии от туризма в 2024 году – туристы из каких стран потратили больше всего >>Число туристических визитов в Грузию составило 958,9 тысячи, что на 2,2% больше, чем в январе-марте прошлого года. Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи. Больше всего визитеров было из России – 187,7 тысячи, что составляет 19,3% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (16,5%) и Армения (13%). Иностранцы из Турции совершили 225,3 тысячи визитов, России – 219,3 тысячи, Армении – 180,8 тысячи визитов. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году – выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов. В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. Сколько заработает Грузия на туризме в 2025 году? – прогноз аналитиков >>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы от туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
На что тратят деньги иностранцы в Грузии
Больше всего иностранцы в Грузии тратят на проживание, а также на питание и выпивку
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Иностранцы в первом квартале 2025 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 2,3 миллиарда лари, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку.
Расходы иностранцев в Грузии в первом квартале 2025 года
Вид расходов
Расходы, млн лари
Доля в расходах, %
Покупки
603,9
25,8
Еда и напитки
573,1
24,5
Проживание
565,9
24,2
Развлечения
366,8
15,7
Местный транспорт
204,3
8,7
Другие
28,8
1,2
За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем около 1 998 лари.
Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в первом квартале 2025 года, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 1,3% больше, чем за первый квартал 2024 года.
Число туристических визитов в Грузию составило 958,9 тысячи, что на 2,2% больше, чем в январе-марте прошлого года.
Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи.
Больше всего визитеров было из России – 187,7 тысячи, что составляет 19,3% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (16,5%) и Армения (13%). Иностранцы из Турции совершили 225,3 тысячи визитов, России – 219,3 тысячи, Армении – 180,8 тысячи визитов.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
Доходы Грузии от туризма на историческом максимуме – в 2024 году – выросли на 7,3% по сравнению с 2023 годом и составили более 4,4 миллиарда долларов.
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.
В 2023 году доходы от туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.