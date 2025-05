https://sputnik-georgia.ru/20250506/eto-proyavlenie-vsego-krome-druzhby--gruzinskaya-mechta-o-zakonoproekte-ssha-293204001.html

Это проявление всего, кроме дружбы – "Грузинская мечта" о законопроекте США

06.05.2025

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Законопроект MEGOBARI Act противоречит интересам населения Грузии и является всем чем угодно, кроме дружбы, заявил глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили. Палата представителей Конгресса США – нижняя палата законодательного органа страны – проголосовала за принятие двухпартийного законопроекта MEGOBARI Act (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence). Из 433 членов палаты законопроект поддержали 349 конгрессменов при необходимых для принятия 218 голосах. Против высказались 42, еще 42 – воздержались или не приняли участия в голосовании. Таким образом, законопроект получил поддержку более 80 % членов палаты. Депутат выразил надежду, что Дональд Трамп не подпишет подобный документ. "Теоретически, если он вступит в силу, конечно, это значительно повредит двусторонним отношениям, и именно это является расчетом тех неформальных сил и влияний, которые по инерции все же провели его в нижней палату. В конечном счете осталось несколько этапов, прежде чем он теоретически окончательно вступит в силу, но мы надеемся, что президент не подпишет эту провокационную резолюцию и тем самым сможет выполнить свое обещание победить "глубинное государство" (Deep State) в США", – сказал Махашвили. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. США заинтересованы в торговых связях с Грузией – вице-премьер >>Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуске грузино-американских отношений. Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Позиции Грузии и США полностью совпадают по ключевым вопросам – вице-премьер >>.Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесён и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углублённое сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

