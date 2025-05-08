https://sputnik-georgia.ru/20250508/v-ramkakh-borby-s-otmyvaniem-deneg---natsbank-gruzii-vypisal-shtrafy-pochti-na-million-293275007.html

В рамках борьбы с отмыванием денег – Нацбанк Грузии выписал штрафы почти на миллион

В рамках борьбы с отмыванием денег – Нацбанк Грузии выписал штрафы почти на миллион

Sputnik Грузия

Больше всего штрафов было выписано микрофинансовым организациями и провайдерам платежного обслуживания 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T21:42+0400

2025-05-08T21:42+0400

2025-05-08T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии в рамках борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма в 2024 году оштрафовал финансовые учреждения на сумму 961,3 тысячи лари, что на 234 меньше показателя 2023 года, говорится в отчете регулятора, представленном парламенту Грузии. В целях определения соблюдения законодательства Грузии о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма в течение 2024 года были проверены 36 представителей финансового сектора. При этом особое внимание уделялось соблюдению международных санкций и защите транзакций, осуществляемых через систему денежных переводов. Больше всего штрафов было выписано микрофинансовым организациям и провайдерам платежного обслуживания, также штрафы получили коммерческие банки, кредитные организации, брокерские компании и обменные пункты. Нацбанк Грузии получил высокую оценку в борьбе с отмыванием денег >>При этом в случае коммерческих банков штрафы сократились, а в случае микрофинансовых организаций и провайдеров платежного обслуживания выросли. По данным Нацбанка, в случае коммерческих банков, провайдеров налогового обслуживания и микрофинансовых организаций при проверках особое внимание уделялось адекватности процесса классификации клиентов по степени риска, процессу идентификации и проверки бенефициарных владельцев клиентов со сложной структурой собственности, соблюдению санкций и процессу выявления подозрительных или необычных транзакций.В течение 2024 года активно применялись и другие меры к представителям финансового сектора. В целях незамедлительного устранения выявленных недостатков и повышения уровня компетентности представителей финансового сектора в 2024 году с учетом результатов выездной проверки был выдан ряд рекомендаций. Cпециальный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL ) в 2024 году положительно оценил меры, принятые Национальным банком Грузии в целях содействия предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. Кроме того, он повысил рейтинг Грузии по выполнению рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF с "Частично соответствует" до "В значительной степени соответствует"). Минюст Грузии будет наблюдать за финансированием терроризма и отмыванием денег >>В отчете Moneyval подчеркивается, что "Грузия предприняла значительные шаги для обеспечения соблюдения рекомендации, которая предусматривает соблюдение требований по внедрению новых технологий и регулированию деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Национальный банк Грузии продолжает совершенствовать нормативную и надзорную базу по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма, целью которого является соблюдение международных рекомендаций, а также развитие устойчивой культуры эффективного управления рисками в экосистеме виртуальных активов и услуг. В сентябре прошлого года все провайдеры виртуальных активов в Грузии попали под надзор Национального банка страны с точки зрения контроля отмывания денег и финансирования терроризма. Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, совет европы, национальный банк грузии