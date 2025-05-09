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Недружественный шаг – премьер Грузии прокомментировал санкции Эстонии
Недружественный шаг – премьер Грузии прокомментировал санкции Эстонии
Sputnik Грузия
Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не собирается отвечать и придерживается политики односторонней дружбы 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T15:10+0400
2025-05-09T15:10+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Санкции Эстонии – крайне недружественный шаг в адрес грузинского народа и государства, однако, Тбилиси продолжает придерживаться политики односторонней дружбы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Эстония 8 мая ввела визовый режим для граждан Грузии – владельцев дипломатических и служебных паспортов. Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, это еще один шаг, демонстрирующий, что международное сообщество, включая ЕС, не согласны с репрессиями со стороны "Грузинской мечты" в отношении гражданского общества, протестующих и представителей СМИ. Нам нужна дружба, мы хотим сотрудничества, партнерства, но все это должно быть взаимным, заявил, в свою очередь, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, никто не имеет права диктовать Грузии что-либо извне. В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Уже в марте 2025 года эти страны расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запрещен въезд в их страны. День ВОВ: забытая грузино-российская "дружба">>Эстония ввела в санкционный список 55 человек, Литва – 74 человека, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили ранее в правительстве Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Поражение фашизма – важное событие, премьер Грузии поздравил ветеранов ВОВ>>Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, эстония, тбилиси, сша, каха каладзе, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, латвия, литва, санкции
грузия, новости, политика, эстония, тбилиси, сша, каха каладзе, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, латвия, литва, санкции
Недружественный шаг – премьер Грузии прокомментировал санкции Эстонии
Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не собирается отвечать и придерживается политики односторонней дружбы
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Санкции Эстонии – крайне недружественный шаг в адрес грузинского народа и государства, однако, Тбилиси продолжает придерживаться политики односторонней дружбы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Эстония 8 мая ввела визовый режим для граждан Грузии – владельцев дипломатических и служебных паспортов. Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, это еще один шаг, демонстрирующий, что международное сообщество, включая ЕС, не согласны с репрессиями со стороны "Грузинской мечты" в отношении гражданского общества, протестующих и представителей СМИ.
"Эстония ранее уже вводила санкции, что является крайне недружественным шагом по отношению к грузинскому народу и нашей стране, однако мы продолжаем придерживаться режима односторонней дружбы. Это наше политическое решение", – заявил Кобахидзе.
Нам нужна дружба, мы хотим сотрудничества, партнерства, но все это должно быть взаимным, заявил, в свою очередь, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Грузия – не чей-то задний двор. Мы независимая страна. За эту независимость сражались наши предки, жертвовали собой, проливали кровь, и это следует оберегать и сохранять. Наш суверенитет нуждается в укреплении", – высказался Каладзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, никто не имеет права диктовать Грузии что-либо извне.
"Возможно, кто-то – более крупное государство – с более сильной экономикой, но мы гордимся своим прошлым, своими традициями, культурой, всем тем, что у нас есть и что привело нас к сегодняшнему дню: нашей верой, нашей церковью. Именно этим мы и Грузия интересны. Думаю, и для Европы мы интересны именно этим", – отметил он.
В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Уже в марте 2025 года эти страны расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запрещен въезд в их страны.
Эстония ввела в санкционный список 55 человек, Литва – 74 человека, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.
Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили ранее в правительстве Грузии.
Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России