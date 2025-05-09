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Сколько пассажиров обслужили аэропорты Грузии – новые данные

Сколько пассажиров обслужили аэропорты Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Через международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели перевезено 506,6 тысячи пассажиров 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T17:10+0400

2025-05-09T17:10+0400

2025-05-09T17:10+0400

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кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в январе-апреле 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составил 2,2 миллиона, сообщило Объединение аэропортов Грузии. В Грузии три международных аэропорта – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Самым популярным в Грузии аэропортом, как и прежде, остается Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, который обслужил 1,4 миллиона пассажира и 7,3 тысячи рейсов за четыре месяца 2025 года. Рост по сравнению с январем-апрелем 2024 года составил 13 и 17% соответственно. На развитие аэропорта в Тбилиси потратили пять миллионов лари >>Через международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели перевезено 506,6 тысячи пассажиров. Рост пассажиропотока составляет 2,3%. Что касается рейсов, то их число осталось неизменным по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,5 тысячи. Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели обслужил 233,7 тысячи пассажиров и 1,1 тысячи рейсов, что на 43,7 и на 36,7% больше, соответственно, по сравнению с январем-апрелем 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, новости, кутаиси, тбилиси, батуми, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт