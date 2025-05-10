https://sputnik-georgia.ru/20250510/vybory---2025-v-gruzii-chto-proiskhodit-v-oppozitsii-293323313.html

Выборы - 2025 в Грузии: что происходит в оппозиции?

Выборы - 2025 в Грузии: что происходит в оппозиции?

Sputnik Грузия

Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы пройдут в 64 городах и районах 4 октября 10.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-10T18:18+0400

2025-05-10T18:18+0400

2025-05-10T18:18+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

новый политический центр – гирчи

давид усупашвили

яго хвичия

батуми

кутаиси

тбилиси

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новости

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Мнения оппозиции за три месяца до официального старта предвыборной кампании перед выборами в органы местного самоуправления в Грузии окончательно разделились: часть партий не готова к бойкоту. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до дня голосования. Между тем коалиция "За перемены" категорически не согласна на участие в выборах. "Коалиция "За перемены" не будет участвовать в муниципальных выборах. Должны быть назначены новые выборы и быть освобождены политзаключенные. После этого мы готовы победить "Грузинскую мечту" на новых парламентских или муниципальных выборах", – сказал представитель коалиции Тенгиз Тевзадзе. А вот в партии "Лело для Грузии" рассматривают третий вариант развития событий. "Мы можем серьезно обсудить участие в выборах, если у нас будут определенные гарантии проведения плебисцита вместе с выборами", – сказал один из лидеров партии Давид Усупашвили. О вероятности проведения плебисцита, когда граждане Грузии дают ответ на конкретный вопрос: "Хотя ли они повторных выборов в Грузии", как решения проблемы и начала выхода из кризиса, говорят и эксперты. Тем временем в партии "Новый политический центр – Гирчи" считают, что раздумья оппозиции только на руку власти. "То, что разговоры об участии/неучастии в муниципальных выборах и разбирательство по этой теме до сих пор не закончились, означает, что все, что сейчас происходит, происходит по сценарию властей", – заявил один из лидеров партии Яго Хвичия. Выборы 2025 в Грузии: "Грузинская мечта" готовится к предвыборной кампании>>>Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверена в своей победе, но решила не тянуть с началом предвыборной кампании. Она стартует намного раньше официального срока, уже в конце мая. Что за выборы?Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Предвыборная гонка начинается: ЦИК Грузии напомнил партиям о правилах игры>>>При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. Следует заметить, что по итогам последних парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кутаиси

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