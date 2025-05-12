https://sputnik-georgia.ru/20250512/v-gruzii-shtrafuyut-za-vykhlopy--chislo-shtrafov-s-nachala-goda-293337338.html

В Грузии штрафуют за выхлопы – число штрафов с начала года

В Грузии штрафуют за выхлопы – число штрафов с начала года

Sputnik Грузия

Из общего числа штрафов 1 206 были выписаны на имя физического лица, а 128 – на имя юрлица 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T21:35+0400

2025-05-12T21:35+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой с 1 января по 30 апреля оштрафовали 1,4 тысячи водителей за превышение содержания вредных веществ в результате проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии, сообщило ведомство. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси (710), далее следуют Батуми (291), Рустави (218) и Кутаиси (205). Из общего числа штрафов 1 206 были выписаны на имя физического лица, а 128 – на имя юрлица. Автомобилистам в Грузии выписали тысячи штрафов за загрязнение воздуха >>Согласно принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари. Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари. Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари в первый раз, на 1 500 лари – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. Растет количество станций мониторинга качества воздуха в Грузии >>При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт техосмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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