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Первый шаг к ужесточению миграционной политики в Грузии сделан

Первый шаг к ужесточению миграционной политики в Грузии сделан

Sputnik Грузия

Иностранца могут выдворить из Грузии и запретить въезжать в страну за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, неподчинение требованию полиции или... 13.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-13T23:31+0400

2025-05-13T23:31+0400

2025-05-13T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил пакет законопроектов об ужесточении миграционной политики, в том числе о применении выдворения как наказания для иностранцев в случае совершения им правонарушений или преступлений. Согласно принятым поправкам, иностранным гражданам будет запрещено посещать Грузию в случае нарушение правил пребывания на территории Грузии и визового режима. Штрафы же за это правонарушение вырастут почти в 10 раз. Также иностранца могут выдворить из Грузии и запретить въезжать в страну за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, неподчинение требованию полиции или нарушения закона о манифестациях. Сколько иностранцев выдворили из Грузии в апреле – данные МВД >>Также выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну в определенный период могут применяться как альтернатива тюремному сроку к иностранцам, обвиняемым в незаконном пересечении границы Грузии, незаконной перевозке мигрантов или создании условий для пребывания в стране незаконных мигрантов. Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок, как вид наказания могут быть применены и в случае, если суд установит, что с учетом обстоятельств дела и личности преступника его пребывание в Грузии нецелесообразно. При этом в Уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой будет преступлением воспрепятствование исполнению судебного решения иностранцем, которому в качестве наказания назначены выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок, или в отношении которого существует решение суда о выдворении из Грузии. Иностранец будет выдворен из страны или сядет в тюрьму на срок от одного года до шести лет, если он умышленно уничтожит проездной документ, у него не будет такого документа или он уклонится от процедуры получения документа или другим способом откажется выполнять решение суда. Кроме того, ужесточены правила пребывания иностранцев, требующих убежища в Грузии. В частности, согласно законопроекту, будет введена ускоренная процедура для иностранцев, требующих убежища в стране, которые не обратились за получением статуса в течении месяца после прибытия в Грузию. Сколько было выдворено иностранцев из Грузии в 2024 году >>Сам вопрос предоставления убежища иностранцу в Грузии может быть рассмотрен прямо на границе, если пребывание иностранца в Грузии создает угрозу государственной безопасности. Также сокращаются сроки рассмотрения вопроса предоставления убежища, упрощается получение решения о предоставлении убежища. Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок не применяется при выдворении иностранца в государство, где его преследуют за политические убеждения или за деяние, которое не считается преступлением по законодательству Грузии, или его преследуют за защиту прав человека и мира, за прогрессивную общественно-политическую, научную и творческую деятельность, или его жизни или здоровью угрожает опасность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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