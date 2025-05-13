https://sputnik-georgia.ru/20250513/premer-gruzii-napisal-otkrytoe-pismo-trampu-293340637.html

Премьер Грузии написал открытое письмо Трампу

Премьер Грузии написал открытое письмо Трампу

Sputnik Грузия

Людям в Грузии странно, что президент Трамп критикует решения Байдена, но до сих пор не исправляет его преступные действия, сказано в письме премьера 13.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-13T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме, адресованном президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Кобахидзе напомнил, что несколько недель назад он обратился к ним с письмом по поводу грузино-американских отношений. Этому предшествовали публичные заявления, в которых премьер открыто выражал готовность возобновить стратегическое партнерство между Грузией и США с чистого листа в соответствии с конкретной дорожной картой. Прежде всего, как отметил премьер, Грузия на протяжении многих лет была самым надежным партнером США в сложном регионе, который имеет стратегическое значение для США.Участием только в этих двух миссиях Грузия, будучи маленькой страной, сэкономила США 2,5 миллиарда долларов, что, по словам Кобахидзе, многократно превышает объем реальной помощи, полученной от США.Также, по словам премьера, реальной помощю власти не считают финансирование, выделенное через посольство США, Агентство США по международному развитию (USAID), "Национальный фонд демократии" (NED), фонд Сороса и другие каналы "на разжигание радикализма и ненависти, организацию революций, дискредитацию Грузинской православной церкви, поощрение религиозного экстремизма, ослабление государственных институтов, пропаганду гендерных и ЛГБТ*-идей и другие подобные цели. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Глава грузинского правительства также напомнил, что согласно международным рейтингам, Грузия является лидером в регионе по таким критериям, как демократия, верховенство закона, права человека, свобода СМИ, независимость судебной власти, сила государственных институтов, низкий уровень коррупции и др. Что особенно важно, если сравнить публичную риторику властей Грузии и администрации США, то, по словам премьера, бросается в глаза полное совпадение ценностей и идеологий. Также, по словам Кобахидзе, есть абсолютно идентичные оценки событий, касающихся конфликта на Украине, гендерной и ЛГБТ*-пропаганды и многих других тем. На фоне столь очевидного совпадения взглядов, как отметил премьер, первоначальное ожидание грузинского народа было таково, что именно Грузия станет одной из первых стран, к которой администрация США проявит особый интерес. "Такой интерес вы уже проявили к Румынии и Германии, где при поддержке европейской бюрократии были совершены недемократические действия. Однако к удивлению грузинского народа в отношении Грузии такого интереса вы пока не выразили", - написал Кобахидзе. Более того, до сих пор в силе остаются абсолютно непонятные санкции в отношении вице-премьера Грузии и других представителей власти, которые, по словам главы правительства, эффективно пресекли попытку революции и насилия, организованную администрацией Байдена и профинансированную через USAID. MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе>>Глава грузинского правительства также напомнил о принятом несколько дней назад Конгрессом США "абсурдном законе" – т. н. MEGOBARI Act, который, по словам Кобахидзе, пронизан враждебностью по отношению к грузинскому народу и его избранной власти. Учитывая значение слова "друг", этот закон напоминает модель писателя Джорджа Оруэлла, согласно которой, по словам Кобахидзе, "война – это мир, а враг – это друг". Законопроект MEGOBARI Act, одобренный палатой представителей США, предусматривает санкции против представителей грузинской власти. В оппозиции считают это поддержкой проевропейских устремлений Тбилиси.MEGOBARI Act – с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".MEGOBARI Act противоречит интересам Грузии и США – министр>>>Этому восприятию, по словам Кобахидзе, способствует и тот факт, что администрация президента США не сделала никаких критических заявлений по поводу этого акта. Все это, как отметил премьер, подрывает доверие грузинского народа не только к Конгрессу, но, к сожалению, и к администрации Трампа, которую грузинское общество воспринимало с совершенно иными надеждами. "Последние события в грузинском обществе создают впечатление, что заявления о "победе над глубинным государством" – это всего лишь попытка его ребрендинга, и ничего более. Людям странно, что вы жестко критикуете решения Байдена, но до сих пор не исправляете его преступные действия", – отметил Кобахидзе. Тем не менее, по словам премьера, власти Грузии в публичных заявлениях по-прежнему выражают оптимизм, что администрация Трампа действительно сможет победить "глубинное государство", что, несомненно, положительно скажется на перезагрузке грузино-американских отношений и восстановлении стратегического партнерства. Премьер напомнил, что около 250 человек, обученных и профинансированных USAID и NED, до сих пор ежедневно собираются на центральном проспекте столицы, что является "неопровержимым доказательством того, что "глубинное государство" по-прежнему не отказалось от плана революции".Правительство Грузии с терпением ожидает этого момента, который должен стать основой для перезагрузки грузино-американских отношений и восстановления стратегического партнерства между странами, отметил премьер. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуску грузино-американских отношений. Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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