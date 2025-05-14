https://sputnik-georgia.ru/20250514/gruziya-zhdet-ot-ssha-konkretiki-v-voprose-strategicheskogo-partnerstva--glava-mid--293354129.html

Грузия ждет от США конкретики в вопросе стратегического партнерства – глава МИД

Грузия ждет от США конкретики в вопросе стратегического партнерства – глава МИД

Sputnik Грузия

Накануне премьер Грузии написал письмо руководству США, в котором заявил, что жителям Грузии странно, что президент Трамп критикует решения Байдена, но до сих... 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T12:23+0400

2025-05-14T12:23+0400

2025-05-14T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия ожидает от новой администрации США четких посланий по вопросу перезагрузки отношений и стратегического партнерства между двумя странами, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу написал, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение. Премьер не раз выражал готовность возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа в соответствии с конкретной дорожной картой. Как отметила глава внешнеполитического ведомства, Грузия на протяжении многих лет неоднократно демонстрировала, что является стратегически важным партнером для США. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуску грузино-американских отношений. Премьер Грузии написал открытое письмо Трампу>>Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, дональд трамп, вашингтон, мака бочоришвили, бухарест, usaid, ираклий кобахидзе