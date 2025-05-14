https://sputnik-georgia.ru/20250514/gruziya-zhdet-ot-ssha-konkretiki-v-voprose-strategicheskogo-partnerstva--glava-mid--293354129.html
Грузия ждет от США конкретики в вопросе стратегического партнерства – глава МИД
Грузия ждет от США конкретики в вопросе стратегического партнерства – глава МИД
Sputnik Грузия
Накануне премьер Грузии написал письмо руководству США, в котором заявил, что жителям Грузии странно, что президент Трамп критикует решения Байдена, но до сих... 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T12:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия ожидает от новой администрации США четких посланий по вопросу перезагрузки отношений и стратегического партнерства между двумя странами, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу написал, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение. Премьер не раз выражал готовность возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа в соответствии с конкретной дорожной картой. Как отметила глава внешнеполитического ведомства, Грузия на протяжении многих лет неоднократно демонстрировала, что является стратегически важным партнером для США. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуску грузино-американских отношений. Премьер Грузии написал открытое письмо Трампу>>Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, дональд трамп, вашингтон, мака бочоришвили, бухарест, usaid, ираклий кобахидзе
грузия, политика, новости, сша, дональд трамп, вашингтон, мака бочоришвили, бухарест, usaid, ираклий кобахидзе
Грузия ждет от США конкретики в вопросе стратегического партнерства – глава МИД
Накануне премьер Грузии написал письмо руководству США, в котором заявил, что жителям Грузии странно, что президент Трамп критикует решения Байдена, но до сих пор не исправляет его преступные действия
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия ожидает от новой администрации США четких посланий по вопросу перезагрузки отношений и стратегического партнерства между двумя странами, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу написал, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение. Премьер не раз выражал готовность возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа в соответствии с конкретной дорожной картой.
"Для Грузии отношения с США имеют большое значение. Именно исходя из этой важности мы ожидаем определенных посланий со стороны США, когда мы говорим о качественной перезагрузке отношений и справедливом отношении к Грузии", – заявила Бочоришвили.
Как отметила глава внешнеполитического ведомства, Грузия на протяжении многих лет неоднократно демонстрировала, что является стратегически важным партнером для США.
"Конечно, для нас важно функционирование того стратегического соглашения, которое существует между двумя странами, и для этого нам необходимо знать, какова позиция новой администрации США в отношении Грузии", – отметила министр.
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуску грузино-американских отношений.
Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.