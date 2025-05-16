https://sputnik-georgia.ru/20250516/delo-o-prestupnykh-koll-tsentrakh-mvd-gruzii-soobschilo-o-zaderzhaniyakh-inostrantsev-293384382.html

Дело о преступных колл-центрах: МВД Грузии сообщило о задержаниях иностранцев

Дело о преступных колл-центрах: МВД Грузии сообщило о задержаниях иностранцев

Sputnik Грузия

В ходе мероприятий, проведенных на месте, полиция изъяла в качестве вещественных доказательств десятки мобильных телефонов и персональных компьютеров 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T10:52+0400

2025-05-16T10:52+0400

2025-05-16T10:52+0400

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давид кезерашвили

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали 14 граждан Китая, находившихся на территории Грузии без законных оснований – иностранцы были задержаны в гостинице, где, предположительно, функционировал преступный колл-центр, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, сотрудники Департамента центральной криминальной полиции, на основании полученной информации, начали расследование по факту мошенничества, совершенного организованной группой в отношении иностранных граждан. В результате следственных действий установлено, что в одной из гостиниц Душетского муниципалитета был организован т. н. колл-центр. В ходе мероприятий, проведенных на месте, полиция изъяла в качестве вещественных доказательств десятки мобильных телефонов и персональных компьютеров, с помощью которых, предположительно, осуществлялась незаконная финансовая деятельность.Оппозицию финансируют за счет мошенничества – комментарий Каладзе о колл-центрах >> "При проверке лиц, находившихся в гостинице, в координации с сотрудниками Департамента миграции МВД, были выявлены 14 граждан Китая, находившихся на территории Грузии без законных оснований", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В отношении этих лиц Департамент миграции начал процедуры депортации в соответствии с Законом Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", в рамках которых они были задержаны и помещены в центр временного размещения с целью возвращения в страну происхождения. По информации МВД, поскольку в этой гостинице незадолго до проведения следственных мероприятий произошел пожар, который на момент прибытия полиции уже был ликвидирован, другие находившиеся в отеле лица покинули территорию. Министерство внутренних дел продолжает расследование по факту предполагаемого мошенничества, совершенного организованной группой в отношении иностранных граждан. Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению лиц, в том числе руководителей. Также в четверг Следственная служба министерства финансов Грузии сообщила об обысках в Тбилиси и Аджарии, которые прошли на основании оперативной информации в рамках уголовного дела о предполагаемой деятельности преступных колл-центров. В ходе обысков была изъята различная техника, содержащая электронную информацию, а также документация. Расследование ведется по четырем статьям УК Грузии: "Мошенничество", "Незаконная предпринимательская деятельность", "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)" и "Уклонение от уплаты налогов". Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование. Дело о колл-центрах В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ. Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег. В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц. Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари. Серия обысков прошла в Грузии в рамках дела о преступных колл-центрах>>Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари. Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам. Уже в сентябре 2024 года прокуратура в рамках расследования установила, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику. По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы. По делу о "Морган лимитед" разыскивается 11 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, давид кезерашвили, сгб