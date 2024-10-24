https://sputnik-georgia.ru/20241024/delo-o-koll-tsentrakh-v-gruzii-mvd-provelo-obyski-v-trekh-kompaniyakh-290522189.html

Дело о колл-центрах в Грузии: МВД провело обыски в трех компаниях

Дело о колл-центрах в Грузии: МВД провело обыски в трех компаниях

Sputnik Грузия

На объектах сотрудники следственной службы обнаружили различную технику с электронной информацией, устройства и документацию, которые были изъяты 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T17:24+0400

2024-10-24T17:24+0400

2024-10-24T17:24+0400

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новости

происшествия

служба доходов министерства финансов грузии

давид кезерашвили

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Следственная служба провела следственные действия и обыски в трех вероятных мошеннических "колл-центрах" на основании оперативной информации в рамках расследования уголовного дела, говорится в сообщении ведомства. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование. По данным следствия, на объектах сотрудники следственной службы обнаружили различную технику с электронной информацией, устройства и документацию, которые были изъяты. Согласно информации СМИ, обыски прошли в том числе в американской брокерской компании Concentrix и сотрудников американского исследовательского центра Atlantic Council, которое занимается исследованием дезинформации. Также обыски прошли в домах Сандро Цхададзе и его брата - актера программы на оппозиционном телеканале "ТВ Пирвели" "Шабатис шоу" Онисе Цхададзе, а также Валерия Ткешелашвили. Задержаны новые фигуранты дела о преступном колл-центре, где упоминался Кезерашвили >>Сами лица, у которых произвели обыск свою причастность к мошенническим колл-центрам отрицают. "Это абсолютно легальный колл-центр и он работает на входящие звонки, соответственно означает, что ты не можешь обманывать, так как человек звонит тебе. Тогда как скамеры звонят сами, а у нас в основном сфера обслуживания", - заявил Сандро Цхададзе. По информации адвокатов лиц, у которых проводили обыск, постановление суда об обыске было дано в рамках расследования по статьям "мошенничество, совершенное организованной группой лиц", "отмывание денежных средств, организованной группой лиц" и "уклонение от налогов в особо крупном размере группой лиц". Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили>>Из домов обыскиваемых лиц, забрали всю технику – компьютеры, планшеты и телефоны. В оппозиции обыски компаний назвали репрессиями перед выборами и выразили солидарность обыскиваемым. Дело о колл-центрах В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ. Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег. В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц. Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари. Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари. Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам. Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента>>Уже в сентябре 2024 года прокуратура в рамках расследования установила, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику. По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы. По делу о "Морган лимитед" разыскивается 11 человек. Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. Вымышленная реальность – депутат о заявлении Хельсинкской комиссии о колл-центрах >>BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии, давид кезерашвили