https://sputnik-georgia.ru/20250520/glava-parlamenta-gruzii-raskritikoval-posla-germanii-293443163.html

Глава парламента Грузии раскритиковал посла Германии

Глава парламента Грузии раскритиковал посла Германии

Sputnik Грузия

В последнее время посол Германии для передачи конкретных сообщений использует художественные методы, отметил глава парламента Грузии 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T18:53+0400

2025-05-20T18:53+0400

2025-05-20T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подверг критике последние выступления посла Германии Петера Фишера, а также заявления правительства Германии с обвинениями в адрес правящей партии "Грузинская мечта" и в защиту дипломата. Правительство Германии призвало правительство Грузии отказаться от дезинформационных кампаний и враждебной риторики в отношении Евросоюза, а также прекратить словесные нападки на посла Петера Фишера. Ранее дипломат выразил обеспокоенность Германии демократическим регрессом Грузии в таких областях, как верховенство закона, права человека и демократическое управление.По его словам, это не нападки в адрес посла, а "легитимная критика". Как отметил Папуашвили, посол Германии во время интервью появился на фоне баннера с надписью "Раб", которая используется противниками политики правящей партии. По словам Папуашвили, эта надпись используется "радикальными группировками".Спикер парламента Грузии также напомнил, что несколько дней назад Фишер записал интервью на фоне другого плакат, плаката "Свободу Мзие", написанного в поддержку основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста. Папуашвили: Германия спонсирует в Грузии тех, кого запрещает у себя>>По словам Папуашвили, этим шагом посол попытался повлиять на судью и его решение по делу Амаглобели. Он также обратил внимание на тот факт, что Фишер сидел рядом со своим эстонским коллегой, правительство которого запретило этому же судье въезд в Эстонию. "И это за то, что он принимал решения, невыгодные эстонскому правительству. Разумеется, и такое "наблюдение" за процессом, и появление на фоне этого лозунга посла Германии представляют собой давление на правосудие, что является явным нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях", – подчеркнул он. Как считает председатель парламента Грузии, цель этой пропагандистской тактики посла Фишера – сломать моральный барьер для нападения на противника. Спикер парламент также напомнил оппонентам, что Конституция Германии, а точнее, первое предложение первой ее статьи начинается словами: "Достоинство человека неприкосновенно". Поэтому считать других рабами, объявлять их бесправными, безымянными, никчемными существами, значит, отрицать слово, дух и исторический подтекст самой Конституции Германии. "Другой вопрос, что подобное послание посла касается властей и народа принимающей страны", – заявил Папуашвили. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса Евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Глава парламента Грузии назвал политическим шантажом возможность приостановки безвиза с ЕС>>>Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути Евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря. 31 декабря 2024 года, МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих во время акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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