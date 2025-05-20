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Грузия интересует многих инвесторов – глава Минфина

Грузия интересует многих инвесторов – глава Минфина

Sputnik Грузия

Амбициозная цель правительства Грузии – привлечь 9 миллиардов евро инвестиций в экономику страны к 2028 году 20.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-20T17:52+0400

2025-05-20T17:52+0400

2025-05-20T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Интерес инвесторов к экономике Грузии очень высок, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, оценивая итоги Грузинского инвестиционного форума, прошедшего в Лондоне. В столице Великобритании третий год подряд прошел Грузинский инвестиционный форум. В мероприятии приняли участие более 180 представителей различных инвестиционных компаний и групп. По его словам, Грузия зафиксировала один из самых высоких темпов экономического роста за последние четыре года, и все экономические показатели находятся в пределах параметров, которые делают инвестирование в Грузию очень привлекательным по сравнению со многими странами. По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года – 9,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Шестимиллиардная инвестиция ОАЭ привлечет в Грузию других инвесторов – вице-премьер >>Как отметил глава Минфина, на встрече инвесторы имели возможность узнать об экономической ситуации в Грузии и возможностях, которые существуют в стране для осуществления инвестиций. Министр рассказал о роли фискальной политики и дисциплины в экономическом развитии страны, познакомил инвесторов с макроэкономическими и фискальными параметрами страны, среднесрочными прогнозами, а также кратко остановился на текущих и планируемых крупных инвестиционных проектах и ​​структурных реформах. Иностранные инвестиции Амбициозная цель правительства Грузии – привлечь 9 миллиардов евро инвестиций в экономику страны к 2028 году. Важную роль в ее достижении сыграет макроэкономическая стабильность в стране, что является очень сильным сигналом для международных инвесторов. Согласно статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по предварительной оценке, сократился на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составил 1,3 миллиарда долларов. Грузинский бизнес планирует увеличить инвестиции в 2025 году >>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году снизился на 57,2% по сравнению с 2019-м и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, лондон, великобритания, инвестиции