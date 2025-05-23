https://sputnik-georgia.ru/20250523/ekonomika-gruzii-prodolzhit-rasti--prognoz-evrokomissii-293477366.html

Экономика Грузии продолжит расти – прогноз Еврокомиссии

Экономика Грузии продолжит расти – прогноз Еврокомиссии

Sputnik Грузия

Благодаря экономическому росту уровень безработицы значительно снизился: с 16,4% в 2023 году до 13,9% в 2024 году, отмечается в отчете 23.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-23T13:15+0400

2025-05-23T13:15+0400

2025-05-23T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Экономический рост Грузии замедлится в 2025-2026 годах, но сохранится на уровне 5-6%, говорится в весеннем отчете Европейской комиссии. Еврокомиссия опубликовала Европейский экономический прогноз, который включает и Грузию. В документе отмечено, что в 2024 году в Грузии зафиксирован высокий экономический рост – 9,4%. Основными драйверами роста стали частное и государственное потребление, чему содействовали резкий рост заработной платы, рост занятости и быстрый рост потребительских кредитов. Согласно отчету, в этот период также значительно выросли инвестиции, что обусловлено ростом бизнес-кредитов, хорошими финансовыми результатами предприятий и усилением государственных инвестиций. В отчете Европейской комиссии отмечается, что благодаря экономическому росту уровень безработицы значительно снизился: с 16,4% в 2023 году до 13,9% в 2024 году. "Ожидается, что снижение уровня безработицы продолжится в 2025 и 2026 годах, хотя и более медленными темпами. Согласно отчету, уровень занятости в 2024 году вырос на 2,5 процентных пункта, но остался на относительно низком уровне – 47,1%", – говорится в отчете. Кроме того, Еврокомиссия прогнозирует что инфляция в Грузии вернется к целевому показателю Нацбанка страны в 3%. В отчете отмечено, что средняя инфляция потребительских цен снизилась в 2024 году до 1,1%, что является результатом низкой импортируемой инфляции и разумной монетарной политики Национального банка. Однако в первые месяцы 2025 года инфляция выросла, достигнув в апреле 3,4%. Ожидается, что в 2025 году он составит в среднем 4%. Кроме того, в документе отмечается, что дефицит текущего счета сократился и составил в 2024 году 4,3% ВВП, тогда как в 2023 году он достигал 5,6%. По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года – 9,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Чем обусловлен рост экономики По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, транспорта и складирования, а также строительства. Причиной роста сектора информации и коммуникаций является рост объема компьютерного программирования, предоставление консультаций в сфере IT и расширение объема соответствующих услуг. Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии >>Рост в сфере профессиональной и научно-технической деятельности связан с увеличением объема консультаций по вопросам бухгалтерского учета, контроля, аудита, а также налогообложения. Сектор объединяет юридические услуги, а также включает архитектуру, инженерию, дизайн и, соответственно, научные исследования и анализ. Как отметил глава "Сакстата", расширение услуг в этом секторе внесло значительный вклад в экономический рост. Рост в финансовом и страховом секторах был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков. Ускорение роста экономики – премьер Грузии о планах правительства >>Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта. Среди них выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок. Однако тенденции роста наблюдались и в сфере сухопутного транспорта, что в основном было связано с грузовыми перевозками. Также возросли и темпы транспортной обработки и складирования грузов. Рост в строительном секторе был в основном связан со строительством жилых и нежилых зданий-сооружений, а также со специализированными строительными работами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, еврокомиссия