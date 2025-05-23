Экономика Грузии продолжит расти – прогноз Еврокомиссии
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - гора Мтацминда, парк Рике и центр столицы зимой в солнечный день
© photo: Sputnik / Stringer
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Благодаря экономическому росту уровень безработицы значительно снизился: с 16,4% в 2023 году до 13,9% в 2024 году, отмечается в отчете
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Экономический рост Грузии замедлится в 2025-2026 годах, но сохранится на уровне 5-6%, говорится в весеннем отчете Европейской комиссии.
Еврокомиссия опубликовала Европейский экономический прогноз, который включает и Грузию.
"Ожидается, что в 2025 и 2026 годах рост замедлится, но останется стабильным на уровне около 5-6%. Основным движущим фактором останется личное потребление, поддерживаемое сильным потребительским кредитованием и ростом реальной заработной платы, хотя и относительно более медленными темпами", – говорится в отчете Еврокомиссии.
В документе отмечено, что в 2024 году в Грузии зафиксирован высокий экономический рост – 9,4%. Основными драйверами роста стали частное и государственное потребление, чему содействовали резкий рост заработной платы, рост занятости и быстрый рост потребительских кредитов.
Согласно отчету, в этот период также значительно выросли инвестиции, что обусловлено ростом бизнес-кредитов, хорошими финансовыми результатами предприятий и усилением государственных инвестиций.
По прогнозу Еврокомиссии ожидается, что объем инвестиций в страну также увеличится за счет роста кредитования бизнеса и значительных государственных инвестиций, хотя уровень доверия бизнеса резко упал в первом квартале 2025 года на фоне политической нестабильности в стране.
В отчете Европейской комиссии отмечается, что благодаря экономическому росту уровень безработицы значительно снизился: с 16,4% в 2023 году до 13,9% в 2024 году.
"Ожидается, что снижение уровня безработицы продолжится в 2025 и 2026 годах, хотя и более медленными темпами. Согласно отчету, уровень занятости в 2024 году вырос на 2,5 процентных пункта, но остался на относительно низком уровне – 47,1%", – говорится в отчете.
Кроме того, Еврокомиссия прогнозирует что инфляция в Грузии вернется к целевому показателю Нацбанка страны в 3%.
В отчете отмечено, что средняя инфляция потребительских цен снизилась в 2024 году до 1,1%, что является результатом низкой импортируемой инфляции и разумной монетарной политики Национального банка. Однако в первые месяцы 2025 года инфляция выросла, достигнув в апреле 3,4%. Ожидается, что в 2025 году он составит в среднем 4%.
"Ускоренный рост потребительских цен связан с распространением эффекта роста заработной платы, ограниченным обесценением лари и базовыми эффектами. Ожидается, что данные факторы будут постепенно ослабевать, в результате чего инфляция вернется к целевому показателю регулятора в 3% в 2026 году", – говорится в сообщении.
Кроме того, в документе отмечается, что дефицит текущего счета сократился и составил в 2024 году 4,3% ВВП, тогда как в 2023 году он достигал 5,6%.
По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года – 9,3%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.
Чем обусловлен рост экономики
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, транспорта и складирования, а также строительства.
Причиной роста сектора информации и коммуникаций является рост объема компьютерного программирования, предоставление консультаций в сфере IT и расширение объема соответствующих услуг.
Рост в сфере профессиональной и научно-технической деятельности связан с увеличением объема консультаций по вопросам бухгалтерского учета, контроля, аудита, а также налогообложения. Сектор объединяет юридические услуги, а также включает архитектуру, инженерию, дизайн и, соответственно, научные исследования и анализ. Как отметил глава "Сакстата", расширение услуг в этом секторе внесло значительный вклад в экономический рост.
Рост в финансовом и страховом секторах был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков.
Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта. Среди них выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок.
Однако тенденции роста наблюдались и в сфере сухопутного транспорта, что в основном было связано с грузовыми перевозками. Также возросли и темпы транспортной обработки и складирования грузов.
Рост в строительном секторе был в основном связан со строительством жилых и нежилых зданий-сооружений, а также со специализированными строительными работами.