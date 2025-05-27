https://sputnik-georgia.ru/20250527/zaderzhan-obvinyaemyy-v-krazhe-kriptovalyuty-u-bidziny-ivanishvili-293536810.html

Задержан обвиняемый в краже криптовалюты у Бидзины Иванишвили

Задержан обвиняемый в краже криптовалюты у Бидзины Иванишвили

Sputnik Грузия

Георгия Бачиашвили заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение и к 11 годам – за легализацию незаконных доходов 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T10:51+0400

2025-05-27T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола Георгия Бачиашвили, заочно приговоренного к 11 годам тюрьмы за кражу криптовалюты у бывшего партнера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По данным ведомства, 26 мая в СГБ поступило анонимное сообщение о том, что разыскиваемый и осужденный мужчина с двойным гражданством, Грузии и России, Георгий Бачиашвили, передвигался на участке т.н. зеленой границы между "Красным мостом" (граница Грузии с Азербайджаном) и ТПП "Садахло" (граница с Арменией). Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ по статье "Незаконное пересечение государственной границы Грузии", которое предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее, в начале марта, Тбилисский городской суд обязал Бачиашвили выплатить 9 тысяч биткоинов в пользу своего бывшего партнера – Бидзины Иванишвили. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение и к 11 годам – за легализацию незаконных доходов. Согласно грузинскому законодательству, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание поглощается более строгим. Уголовные дела Бачиашвили Бачиашвили в 2024 году предъявили обвинение в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов в размере 39,2 миллиона долларов в 2015-2017 годы. По версии следствия, он убедил Иванишвили инвестировать в майнинг биткоинов, а после присвоил доход. В 2025 году ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий как бывшему председателю Фонда соинвестирования, который он возглавлял с 2013 года и до мая 2019-го. А затем до 2023 года был председателем Консультативного совета Фонда. Бывший партнер Иванишвили должен ему выплатить 9 тысяч биткоинов>>По версии следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". О том, что находящийся под следствием Бачиашвили покинул Грузию, стало известно 4 марта 2025 года. Об отъезде он лично написал в социальной сети. По его словам, причиной отъезда стало обвинение по устаревшему делу с сфабрикованными обвинениями, что не соответствует законодательству. Бачиашвили назвал свой отъезд из Грузии стратегическим шагом. По версии следствия, бизнесмен пересел в тайник автомобиля неподалеку от погранично-пропускного пункта "Садахло" на границе Грузии и Армении. Грузинские пограничники осмотрели автомобиль визуально и пропустили его через границу, прошел паспортный контроль и сам водитель. Подъехав к пограничному пункту Армении, Бачиашвили вышел из машины, прошел паспортный контроль с паспортом гражданина РФ и отправился в направлении Международного аэропорта Еревана. Там он забрал у водителя спутниковый телефон и передал ему деньги.Вероятного помощника экс-партнера Иванишвили отправили в заключение>>Прокуратура Грузии 6 марта заявила о задержании водителя Шота Карумидзе, который обвиняется в оказании помощи в незаконном пересечении границы Грузии Бачиашвили. Тбилисский городской суд избрал ему заключение в качестве меры пресечения. Карумидзе свою вину признал и отметил, что не собирается сбегать от следствия, так как у него больная мать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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