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США должны соблюдать протокол в общении с властями Грузии – депутат

США должны соблюдать протокол в общении с властями Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Коммуникацию следует вести через премьер-министра и министра иностранных дел Грузии, а не где-то кулуарно, говорит политик 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T17:27+0400

2025-05-28T17:27+0400

2025-05-28T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Посольство США должно соблюдать протокол при коммуникации с властями Грузии, а не вести переговоры в кулуарах, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа, комментируя заявление американского диппредставительства. Иванишвили отказался от встречи с послом США в Грузии>>>Как ранее заявили в посольстве, основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с послом США Робин Данниган, на которой должен был выслушать послание администрации президента Дональда Трампа относительно перезагрузки отношений между Тбилиси и Вашингтоном. Как отмечено в заявлении, Данниган 22 мая запросила встречу с Иванишвили по просьбе госсекретаря США Марко Рубио. По словам депутата, ранее также были попытки использовать какие-то непонятные методы. "У этой страны есть легитимные власти, премьер-министр, министр иностранных дел. Мы никогда не отказывались от встречи, но, в соответствии с установленным протоколом, мы бы призвали посольство США соблюдать закон", – подчеркнул депутат. При этом политик напомнил, что премьер-министр не раз заявлял, что готов начать отношения с чистого листа. В период предыдущей администрации, как отметил политик, неправильная политика и так завела отношения двух стран в тупик. "Напротив, мы готовы перевести (отношения – ред.) на позитивные рельсы и начать все с чистого листа", – подчеркнул депутат. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Между тем госсекретарь США Марко Рубио впервые прокомментировал ситуацию в Грузии после прихода к власти администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе 21 мая. Он заявил, что в Вашингтоне рассматриваются возможные меры в отношении грузинского руководства. В ответ на вопрос конгрессмена Джо Уилсона Рубио назвал нынешнее правительство Грузии "антиамериканским". Позднее Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны. В своем письме он сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США. Глава Белого дома выразил надежду на расширение ареала двустороннего сотрудничества между Грузией и США. Что касается посла США Робин Данниган, то мероприятие по случаю Дня независимости Грузии прошло без ее участия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе связал это с влиянием "глубинного государства", которое, по его словам, вынуждает отдельных людей принимать такие решения, которым нет разумного объяснения. Он отметил, что сначала в качестве причины называлось отсутствие посла в Тбилиси, а затем – ее пребывание за пределами страны. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Я не могу встречаться с послом США на фоне шантажа - Иванишвили>>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, вашингтон, сша, дональд трамп, бидзина иванишвили, марко рубио, грузинская мечта - демократическая грузия, нато