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Грузия на пути к ЕС сохраняет свои ценности – премьер
Грузия на пути к ЕС сохраняет свои ценности – премьер
Sputnik Грузия
В сегодняшнем нестабильном мире наблюдается крайне тревожное явление – восхождение либерального фашизма, заявил премьер 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T15:46+0400
2025-05-29T15:46+0400
2025-05-29T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Власти Грузии твердо придерживаются курса европейской интеграции, однако не намерены поступиться достоинством и идентичностью ради политической выгоды, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Заявление об этом глава грузинского правительства сделал во время выступления на открытии Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC), которая стартовала в столице Венгрии Будапеште 29 мая. Как отметил глава грузинского правительства, в сегодняшнем нестабильном мире наблюдается крайне тревожное явление – восхождение либерального фашизма. Он распространяется в виде агрессивных и нетерпимых идеологии и движения при иностранном финансировании, целью которого, по словам премьера, являются подрыв государств и общественных институтов, поощрение ненависти, пропаганда гендерной и ЛГБТ*-идеологии, а также разрушение фундаментальных ценностей общества. Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Обычный фашист! В правящей партии Грузии резко ответили на критику евродепутата >>Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Макрон, Туск и Мерц позорно напали на Грузию – глава парламента>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, венгрия, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, венгрия, грузия - евросоюз
Грузия на пути к ЕС сохраняет свои ценности – премьер
15:46 29.05.2025 (обновлено: 15:47 29.05.2025)
В сегодняшнем нестабильном мире наблюдается крайне тревожное явление – восхождение либерального фашизма, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Власти Грузии твердо придерживаются курса европейской интеграции, однако не намерены поступиться достоинством и идентичностью ради политической выгоды, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Заявление об этом глава грузинского правительства сделал во время выступления на открытии Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC), которая стартовала в столице Венгрии Будапеште 29 мая.
"Наша приверженность европейской интеграции остается твердой, но мы не поступимся своими достоинством и суверенитетом. Для нас неприемлемы двойные стандарты, и мы не обменяем нашу идентичность на политическую благосклонность", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава грузинского правительства, в сегодняшнем нестабильном мире наблюдается крайне тревожное явление – восхождение либерального фашизма.
Он распространяется в виде агрессивных и нетерпимых идеологии и движения при иностранном финансировании, целью которого, по словам премьера, являются подрыв государств и общественных институтов, поощрение ненависти, пропаганда гендерной и ЛГБТ*-идеологии, а также разрушение фундаментальных ценностей общества.
"Он якобы защищает права, но на самом деле уничтожает право нации самостоятельно определять путь своего развития, и, прикрываясь толерантностью, пытается подавить инакомыслие", – отметил Кобахидзе.
Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС.
Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России