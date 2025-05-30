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Янош Бока: Венгрия – голос Грузии в ЕС, когда другие хотят заставить ее молчать

Янош Бока: Венгрия – голос Грузии в ЕС, когда другие хотят заставить ее молчать

Sputnik Грузия

Грузия и Венгрия очень близки друг другу, а народы хорошо осознают значение суверенитета и независимости, заявил министр 30.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-30T23:41+0400

2025-05-30T23:41+0400

2025-05-30T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Венгрия поддерживает стремление Грузии к евроинтеграции и остается голосом Грузии в Евросоюзе даже тогда, когда другие стараются его заглушить, заявил министр по делам Европейского союза Венгрии Янош Бока, выступая с речью на мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии в Будапеште. Грузинская делегация по главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе находится в Венгрии для участия в Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC). Как заявил на открытие мероприятия Кобахидзе, власти Грузии твердо придерживаются курса европейской интеграции, однако не намерены поступиться достоинством и идентичностью ради политической выгоды. Как отметил Бока, Грузия и Венгрия очень близки друг другу, а народы хорошо осознают значение суверенитета и независимости. "Мы оба знаем, что это не дается легко и не бывает бесплатным. Мы оба чтим свои корни и ценности. Мы оба европейские народы не потому, что кто-то это подтвердил, а потому, что это так на протяжении более чем тысячелетия", – заявил Бока. Как Венгрия, так и Грузия – гордые страны, которые хотят оставаться таковыми. Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате и демократии и призывает незамедлительно вернутся на путь ЕС. Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Макрон, Туск и Мерц позорно напали на Грузию – глава парламента>>Помимо предоставления статуса кандидата в ЕС, Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Обычный фашист! В правящей партии Грузии резко ответили на критику евродепутата >>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, в мире, политика, венгрия, ираклий кобахидзе, грузия - евросоюз