https://sputnik-georgia.ru/20250531/gruziya-za-nedelyu-gromkaya-otstavka-prazdniki-aresty-i-povorot-v-otnosheniyakh-s-ssha-293598334.html

Грузия за неделю: громкая отставка, праздники, аресты и поворот в отношениях с США

Грузия за неделю: громкая отставка, праздники, аресты и поворот в отношениях с США

Sputnik Грузия

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии 31.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-31T20:48+0400

2025-05-31T20:48+0400

2025-05-31T21:30+0400

обзоры

аналитика

грузия

польша

франция

сша

бидзина иванишвили

михаил кавелашвили

дональд трамп

georgian airways

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1f/293597399_0:140:2048:1292_1920x0_80_0_0_7cb6986ccdafb0c3f11d5babf76e8e66.jpg

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.Тандем праздника и протеста Самым масштабным событием недели стало празднование в Грузии Дня независимости. Мероприятия прошли во всех регионах страны: и жители, и гости могли насладиться ярмарками, развлекательными программами и концертами. Правда, в Тбилиси, в отличие от многолетней традиции празднеств, в этом году День независимости отметили куда скромнее, чем в регионах. Власти решили перенести праздник с центрального проспекта города – проспекта Руставели – на прилегающую к президентскому дворцу территорию. А сам проспект заняли члены оппозиции, гражданского общества и неправительственных организаций, которые устроили свой парад с участием европейских депутатов и экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили. Однако, вопреки прогнозам, все обошлось без эксцессов. Стороны запланировали мероприятия так, что не пересеклись – президент Грузии Михаил Кавелашвили принял военный парад утром, а его предшественница Саломе Зурабишвили принимала "оппозиционный парад" поздно вечером. Поздравление и новый поворот в отношениях с США Прошедшая неделя ознаменовалась новым поворотом в отношениях с США, и начался он как раз с Дня независимости. Президент США Дональд Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны и сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США. Этот шаг власти Грузии оценили как новый поворот в отношениях с США. Подтверждением этого стал визит в Грузию на этой неделе члена комитета по международным отношениям Сената США, сенатора Стива Дейнса, который провел встречи как с властями Грузии, так и с оппозицией. На встречах с представителями правительства Дейнс получил уверения о готовности Грузии к перезагрузке и призвал страну тесно сотрудничать с президентом Трампом и его администрацией в целях продвижения общих экономических интересов и интересов безопасности. Скандал с Иванишвили На фоне такого поворота отношений и первого официального диалога с представителями администрации Трампа посольство США в Грузии распространило заявление, в котором отметило, что основатель и почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с послом США в Грузии Робин Данниган, которую та запросила 22 мая по просьбе госсекретаря США Марко Рубио. Я не могу встречаться с послом США на фоне шантажа – Иванишвили>>>На заявление ответил сам Иванишвили, который заявил, что встреча с послом США и обсуждение государственных вопросов неправильны на фоне его шантажа. Также почетный председатель "Грузинской мечты", против которого США ввели в 2024 году финансовые санкции, заявил, что в том же году заверял США о готовности потратить заблокированные средства не на личные цели, а на любые, продиктованные ими, ибо деньги не являются его интересом, но не получил ответа. Разногласия с ЕС И если в отношениях Грузии и США наметился на этой неделе прогресс, то отношения Грузии и ЕС продолжают ухудшаться. А позже посольства Польши и Франции сообщили о росте случаев отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, включая граждан Евросоюза, и призвали учитывать возможные риски при планировании поездок. В диппредставительствах также отметили, что иностранные граждане могут быть подвергнуты штрафам за участие или даже предполагаемое участие в протестах в Грузии. Все это вызвало недовольство властей Грузии. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что такие предостережения являются необоснованной атакой на грузинский туризм – одну из ключевых отраслей экономики страны и источник благосостояния народа, а иностранцам не место на акциях протеста.Неожиданное заявление и скандал На этой неделе разразился еще один скандал, связанный с внешней политикой Грузии. Певец Эрекле Гецадзе осквернил российский триколор во время фестиваля Tbilisi Open Air 25 мая, что вызвало волну возмущения в обществе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал такие действия противоречащими грузинской культуре. Однако за эту выходку Гецадзе не привлекли к ответственности, поскольку грузинское законодательство предполагает наказание лишь за осквернение флага государства, с которым у Грузии есть дипломатические отношения. А вот глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Гецадзе по факту надругательства над государственным символом. Между тем в Москве на этой неделе еще раз заявили о готовности к дипотношениям с Грузией. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что грузинская политическая элита, политическое руководство "заметно повзрослело, и Грузия полна ответственных подходов, что импонирует российскому общественному мнению". В Грузии это намерение было воспринято холодно. Представители власти заявили, что главным камнем преткновения отношений между странами остается вопрос территориальной целостности Грузии, и до его решения дипотношения восстановлены не будут. Отставка года и главный праздник полиции Во внутренней политической жизни страны эта неделя преподнесла главный сюрприз, который тянет на событие 2025 года – в отставку ушел глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, возглавлявший ведомство в течение шести лет и оказавшийся под санкциями Запада из-за действий полиции во время разгонов митингов в 2024 году. При том отставка Гомелаури была по его же желанию, и пока неизвестно, где будет работать бывший министр. Новым министром внутренних дел стал Гела Геладзе, работавший в СГБ Грузии и начинавший карьеру в МВД еще в 2001 году. Именно Геладзе принимал торжественный парад в честь Дня полиции 31 мая. Праздник ознаменовался благодарностями первых лиц страны полицейским за сохранение государственной безопасности и предотвращение беспорядков на улицах. Три резонансных ареста Сразу три ареста вызвали серьезный резонанс в обществе и скандальные заявления на этой неделе. Главным арестом стало задержание бывшего партнера Иванишвили – Георгия Бачиашвили, приговоренного в Грузии за кражу 9 тысяч биткойнов к 11 годам лишения свободы и сбежавшего от грузинского правосудия. Задержан обвиняемый в краже криптовалюты у Бидзины Иванишвили>>>Служба госбезопасности Грузии сообщила, что получила информацию о перемещении Бачиашвили на участке между КПП "Красный мост" и "Садахло", где он и был задержан. Сам Бачиашвили утверждает, что его похитили за границей и затем доставили в Грузию самолетом Georgian Airways с нарушением всех законов. Авиакомпания Georgian Airways распространила специальное заявление, в котором исключила подобную возможность, заявив, что соблюдает все правила международных авиарейсов. Вторым скандальным арестом стало задержание лидера "Коалиции за перемены" Ники Мелия. Полиция арестовала его за оскорбление полицейского в административном порядке 29 мая, а уже на второй день суд сменил ему меру пресечения с залога на заключение по делу о неявке на заседание парламентской комиссии. Третьим не менее резонансным арестом стал приговор в виде 12 суток ареста студенткам университета Ильи Лике Лорткипанидзе и Татии Априамашвили за оскорбление государственного или политического должностного лица. Это был первый подобный приговор после принятия этой нормы Кодекса административных нарушений в результате рассмотрения жалобы. Речь идет об инциденте 17 мая, когда трое оппозиционно настроенных активисток устроили пикет в ресторане, где депутат партии власти Мариам Лашхи обедала вместе со своими малолетними детьми. Третьей участнице акции, Магде Мамукашвили, суд назначил штраф в размере 4 тысячи лари. После приговора студенты университета Ильи бойкотировали учебный процесс и начали акцию протеста прямо перед вузом на дороге проспекта Чавчавадзе. Новости экономики Сразу несколько знаковых событий произошло в экономике Грузии за эту неделю: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

польша

франция

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обзоры, аналитика, грузия, польша, франция, сша, бидзина иванишвили, михаил кавелашвили, дональд трамп, georgian airways, совет федерации рф